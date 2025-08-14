مؤتمر سلوت: فريمبونج وبرادلي سيساعدان صلاح على زيادة الخطورة أمام المنافسين

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 12:45

يرى أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول أن الثنائي جيريمي فريمبونج وكونور برادلي سيساهمان في خلق المساحات لمحمد صلاح مما يصعب المهمة على المنافسين.

وكشف سلوت عن الوصول لاتفاق مع بارما على ضم جيوفاني ليوني لكن اللاعب لم يوقع بشكل رسمي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "جيريمي فريمبونج وكونور برادلي متشابهان في رأيي، وربما فريمبونج أفضل في المواجهات الفردية، والثنائي يمكن أن يساهم في أداء محمد صلاح، فهذا سيمنح صلاح مساحة مما يصعب الأمر على الفرق الأخرى".

وتابع "ربما يكون فيرتز صغيرا في السن لكنه فاز بالكثير بالفعل، وعقليته أعظم نقاط قوته وهو مبدع للغاية ولا يشتت انتباهه أي شيء".

وكشف سلوت "تم الإتفاق مع بارما على صفقة جيوفاني ليوني لكنه لم يوقع حتى الآن، وسنتحدث بمزيد من التفاصيل لاحقا".

أما عن التعاقدات الجديدة فأوضح "مارك جويهي ليس لاعبنا، وكان قائد الفريق الذي خسرنا أمامه في درع المجتمع لذلك إذا أردتم الحديث عنه فعليكم التوجه إلى كريستال بالاس".

وتابع "تعاقدنا مع لاعبين جيدين وأذكياء للغاية وما زلنا بحاجة لتحسين دفاعنا، والمعيار في الموسم لمن يمنح 10 من 10، فالأداء الجيد ليس كافيا للتتويج بالبطولات".

واختتم سلوت تصريحاته "دوري هذا الموسم صعب لأن هناك العديد من المنافسين القادرين على الفوز بهذا الدوري، وسيكون الأمر أصعب لأن كل فريق يضم لاعبين جدد ومتميزين".

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث في تمام العاشرة مساء.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

وكان ليفربول قد خسر أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح لقب درع المجتمع هذا الأسبوع.

