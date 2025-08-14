ذا أثليتك: تشيلسي يقرر التبرع بجزء من مكافآت كأس العالم للأندية لعائلة جوتا

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي تخصيص جزءا من مكافآت التتويج بكأس العالم للأندية للتبرع لعائلة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.

وكان الثنائي قد توفي في حادث سير بإقليم زامورا الإسباني في 3 يوليو الماضي.

وكشفت ذا أثليتك عن قرار مشترك بين نادي تشيلسي ولاعبيه بالتبرع بجزء من المكافأة لصالح عائلة جوتا.

وحصد تشيلسي 114.6 مليون دولار أي ما يوازي 84.4 مليون جنيه إسترليني بعد التتويج بكأس العالم للأندية.

ورصد النادي 15.5 مليون دولار ليتم توزيعها بالتساوي بين لاعبي الفريق المشاركين في البطولة، مع اتفاق جماعي بين الإدارة واللاعبين على تقديم نفس القيمة كمساهمة مالية لعائلة جوتا.

وتبلغ حصة كل لاعب ما يقارب من 500 ألف دولار.

وكان ليفربول قد قرر الشهر الماضي حجم الرقم 20 في جميع فئات النادي تكريما لجوتا.

وانتقل جوتا إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون، وحقق معه لقب الدوري الـ 20 في تاريخ النادي، بنهاية الموسم المنقضي قبل وفاته.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

