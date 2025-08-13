قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي أمام الإسماعيلي.. وعودة الشيبي

أعلن نادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وشهدت القائمة استمرار غياب رمضان صبحي لاعب الفريق لتأهيله بعد التعافي من الإصابة.

كما يغيب وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز بسبب إيقافه لمدة مباراتين عقب تعرضه للطرد المباشر أمام وادي دجلة في الجولة الافتتاحية.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية.

ويعود محمد الشيبي للتواجد في قائمة بيراميدز بعد نهاية الإيقاف.

وجاءت القائمة تحت قيادة كرونسلاف يورتشيتش كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة.

الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

ويغيب محمد حمدي لاستمرار الإيقاف بينما عبد الرحمن جودة للتأهيل.

وكان بيراميدز قد تعادل أمام وادي دجلة سلبيا بدون أهداف في الجولة الافتتاحية من الدوري.