صلاح مودعا نونيز: جلبت طاقة إيجابية أينما ذهبت

وجه محمد صلاح نجم ليفربول، رسالة إلى زميله الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم الفريق المنضم حديثا إلى الهلال السعودي.

وكتب صلاح عبر حسابه على إكس: "أعتبر نفسي محظوظًا بوجودك كزميل وصديق، كنتَ دائمًا صادقًا، وتجلب طاقة إيجابية أينما ذهبت."

وأكمل "لقد أضحكتنا وأظهرت روحًا إيجابية في كل ما فعلت".

وأتم "سنفتقدك كثيرًا، وأتمنى لك كل التوفيق في ناديك الجديد."

وأعلن الهلال في وقت سابق تعاقده مع داروين نونيز مهاجم ليفربول خلال الصيف الحالي.

وذكرت التقارير أن نونيز سينضم إلى الهلال مقابل 53 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية لليفربول.

ويمتد تعاقد نونيز مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، بحسب التقارير.

وأوضح التقرير أن نونيز سيحصل على راتب سنوي صافي يبلغ حوالي 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وكشف النادي في فيديو تقديم المهاجم الأوروجوياني: "النمر لونه أزرق".

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.