خبر في الجول - بعد طلب المريخ.. برج العرب يخاطب اتحاد الكرة لمعاينة "كاف" الملعب واعتماده

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 20:10

كتب : هاني العوضي

المريخ السوداني

خاطبت هيئة استاد برج العرب، الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل طلب معاينة الملعب واعتماده من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأعلنت هيئة استاد برج العرب تطوير أرضية الملعب ضمن الاستعدادات لاستقبال مباريات الدوري.

وعلم FilGoal.com أن المريخ السوداني طلب من ملعب برج العرب استضافة مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. برج العرب يعلن تطوير أرضيته استعدادا لمنافسات الدوري مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد برج العرب من الملاعب المعتمدة استبعاد برج العرب.. كاف يعلن أسماء الملاعب المعتمدة لبطولات إفريقيا للأندية معسكر مغلق لـ بيراميدز في برج العرب استعدادا لمواجهتي حرس الحدود وفاركو

وطلب استاد برج العرب من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الإفريقي لإرسال لجنة معاينة لاعتماد الملعب بعد طلب المريخ السوداني خوض مبارياته القارية عليه.

وكان قد تم استبعاد استاد برج العرب من الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للموسم الجديد قبل انطلاق منافسات الأندية على المستوى القاري.

وشهدت قائمة كاف تواجد 5 ملاعب مصرية مع استبعاد استاد برج العرب لأول مرة.

وجاءت الملاعب المعتمدة كالآتي: (استاد القاهرة - استاد الدفاع الجوي - استاد السويس الجديد - استاد هيئة قناة السويس - استاد السلام).

على جانب آخر اعتمد كاف 9 ملاعب من الجزائر، و10 ملاعب من المغرب و13 ملعب من جنوب إفريقيا.

ويشارك من مصر الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي والزمالك في استاد القاهرة، بينما يلعب بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي، والمصري في السويس الجديد.

على أن يكون استاد السلام البديل لاستاد القاهرة، واستاد هيئة قناة السويس البديل لملعب السويس الجديد.

المريخ السوداني برج العرب
نرشح لكم
تقرير مغربي: بعد فشل التوصل لاتفاق مع الوداد.. عطية الله يحسم وجهته محمود عاشور حكما لمواجهة بوركينا فاسو ضد موريتانيا في أمم إفريقيا للمحليين الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي الـ 14 في تاريخه.. حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدروي الليبي بعد رحيله عن مودرن سبورت.. اتحاد الجزائر يستعيد بن شيخة لمدة موسم مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد برج العرب من الملاعب المعتمدة استبعاد برج العرب.. كاف يعلن أسماء الملاعب المعتمدة لبطولات إفريقيا للأندية تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار
أخر الأخبار
منتخب الشباب يتعادل وديا مع المغرب ضمن الاستعدادات لكأس العالم 3 دقيقة | منتخب مصر
حمزة وبلال عطية على رأس قائمة منتخب الناشئين في كأس الخليح 38 دقيقة | منتخب مصر
هل وجد ليفربول "الكنز".. موسم صفقات تاريخي فماذا تكون النتيجة؟ 39 دقيقة | تقرير في الجول
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي أمام الإسماعيلي.. وعودة الشيبي 45 دقيقة | الدوري المصري
بيان - برشلونة يعلن انتهاء أزمة تير شتيجن وقيد جارسيا غدا 49 دقيقة | الدوري الإسباني
"أوقفوا قتل الأطفال والمدنيين".. رسالة من الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة قبل السوبر ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر السوبر الأوروبي - باريس سان جيرمان (0)-(2) توتنام.. جووول ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: مقترح بإقامة السوبر الأوروبي بمشاركة 4 فرق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511173/خبر-في-الجول-بعد-طلب-المريخ-برج-العرب-يخاطب-اتحاد-الكرة-لمعاينة-كاف-الملعب-واعتماده