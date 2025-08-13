خبر في الجول - بعد طلب المريخ.. برج العرب يخاطب اتحاد الكرة لمعاينة "كاف" الملعب واعتماده

خاطبت هيئة استاد برج العرب، الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل طلب معاينة الملعب واعتماده من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأعلنت هيئة استاد برج العرب تطوير أرضية الملعب ضمن الاستعدادات لاستقبال مباريات الدوري.

وعلم FilGoal.com أن المريخ السوداني طلب من ملعب برج العرب استضافة مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب استاد برج العرب من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الإفريقي لإرسال لجنة معاينة لاعتماد الملعب بعد طلب المريخ السوداني خوض مبارياته القارية عليه.

وكان قد تم استبعاد استاد برج العرب من الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للموسم الجديد قبل انطلاق منافسات الأندية على المستوى القاري.

وشهدت قائمة كاف تواجد 5 ملاعب مصرية مع استبعاد استاد برج العرب لأول مرة.

وجاءت الملاعب المعتمدة كالآتي: (استاد القاهرة - استاد الدفاع الجوي - استاد السويس الجديد - استاد هيئة قناة السويس - استاد السلام).

على جانب آخر اعتمد كاف 9 ملاعب من الجزائر، و10 ملاعب من المغرب و13 ملعب من جنوب إفريقيا.

ويشارك من مصر الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي والزمالك في استاد القاهرة، بينما يلعب بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي، والمصري في السويس الجديد.

على أن يكون استاد السلام البديل لاستاد القاهرة، واستاد هيئة قناة السويس البديل لملعب السويس الجديد.