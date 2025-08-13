محمود عاشور حكما لمواجهة بوركينا فاسو ضد موريتانيا في أمم إفريقيا للمحليين

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 17:40

كتب : FilGoal

الحكم محمود عاشور

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو ضمن إحدى مواجهات أمم إفريقيا للمحليين.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو أمام موريتنايا في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويأتي ذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للمحليين - ناجي حكما لقمة السنغال ونيجيريا.. وعاشور لتقنية الفيديو أمم إفريقيا للمحليين – المغرب يستهل مشواره في البطولة بهزيمة أنجولا أمم إفريقيا للمحليين - تنزانيا تفوز على بوركينا فاسو في افتتاح البطولة حكمان مصريان في أمم إفريقيا للمحليين

ويعتبر ذلك الظهور الثالث لمحمود عاشور في البطولة.

وظهر محمود عاشور في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية وسبق له الظهور في أكثر من بطولة كبرى أخرهم كأس العالم للأندية.

ويغيب المنتخب المصري عن كأس الأمم الإفريقية للمحليين، بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس الجاري، في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

محمود عاشور الاتحاد الإفريقي كاف أمم إفريقيا للمحليين
نرشح لكم
خبر في الجول - بعد طلب المريخ.. برج العرب يخاطب اتحاد الكرة لمعاينة "كاف" الملعب واعتماده تقرير مغربي: بعد فشل التوصل لاتفاق مع الوداد.. عطية الله يحسم وجهته الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي الـ 14 في تاريخه.. حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدروي الليبي بعد رحيله عن مودرن سبورت.. اتحاد الجزائر يستعيد بن شيخة لمدة موسم مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد برج العرب من الملاعب المعتمدة استبعاد برج العرب.. كاف يعلن أسماء الملاعب المعتمدة لبطولات إفريقيا للأندية تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار
أخر الأخبار
منتخب الشباب يتعادل وديا مع المغرب ضمن الاستعدادات لكأس العالم 3 دقيقة | منتخب مصر
حمزة وبلال عطية على رأس قائمة منتخب الناشئين في كأس الخليح 38 دقيقة | منتخب مصر
هل وجد ليفربول "الكنز".. موسم صفقات تاريخي فماذا تكون النتيجة؟ 39 دقيقة | تقرير في الجول
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي أمام الإسماعيلي.. وعودة الشيبي 45 دقيقة | الدوري المصري
بيان - برشلونة يعلن انتهاء أزمة تير شتيجن وقيد جارسيا غدا 49 دقيقة | الدوري الإسباني
"أوقفوا قتل الأطفال والمدنيين".. رسالة من الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة قبل السوبر ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر السوبر الأوروبي - باريس سان جيرمان (0)-(2) توتنام.. جووول ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: مقترح بإقامة السوبر الأوروبي بمشاركة 4 فرق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511162/محمود-عاشور-حكما-لمواجهة-بوركينا-فاسو-ضد-موريتانيا-في-أمم-إفريقيا-للمحليين