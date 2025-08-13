محمود عاشور حكما لمواجهة بوركينا فاسو ضد موريتانيا في أمم إفريقيا للمحليين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو ضمن إحدى مواجهات أمم إفريقيا للمحليين.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو أمام موريتنايا في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويأتي ذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

ويعتبر ذلك الظهور الثالث لمحمود عاشور في البطولة.

وظهر محمود عاشور في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية وسبق له الظهور في أكثر من بطولة كبرى أخرهم كأس العالم للأندية.

ويغيب المنتخب المصري عن كأس الأمم الإفريقية للمحليين، بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس الجاري، في كينيا وتنزانيا وأوغندا.