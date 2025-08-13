تأثير تغريدة صلاح؟ يويفا يبدأ شراكة مع جمعيات خيرية لتقديم مساعدات لأطفال غزة

يبدو أن تأثير التغريدة التي كتبها محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بشأن ما يحدث في غزة ظهر سريعا.

التغريدة تساءل فيها صلاح عن طريقة استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق لكرة القدم، ردا على تغريدة نشرها الحساب الرسمي ليويفا ينعيه فيها.

بعد أيام قليلة مما فعله صلاح، تحرك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل تقديم الدعم إلى أطفال غزة عبر مؤسسته الخيرية.

وجاء بيان مؤسسة يويفا الخيرية على النحو التالي:

قررت مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توسيع دعمها الإنساني للأطفال في مناطق النزاع.

لقد بدأنا شراكة مع 3 منظمات، وهي أطباء بلا حدود وأطباء العالم والمنظمة الدولية لذوي الإعاقة، من أجل تقديم مساعدات حيوية لأطفال غزة، لأن كل طفل يستحق الأمان والأمل والرعاية.

تأتي هذه الجولة الجديدة من التمويل لأطفال غزة في أعقاب عمل مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أوكرانيا، والسودان، ولبنان، واليمن، وسوريا، وأفغانستان.

Image

فيما قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:

مهما كان ما يظن الكبار الذين يشنون الحروب أنهم يفعلونه، فإن الأطفال أبرياء.إنهم يموتون كل يوم في جميع الصراعات، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة أولئك الذين يسعون لجعل حياتهم أكثر قبولاً وطبيعية.

من خلال مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال، نسعى جاهدين لدعم أولئك الذين يعملون على تخفيف الأعباء التي يحملها الأطفال، ومساعدتهم على إيجاد لحظات من السلام والأمل، حتى في أصعب الظروف.

من واجبنا كبالغين، كآباء، كجيران، كبشر، أن نقف بجانب الأطفال عندما يحتاجون إلينا. أحيانًا، حتى أبسط لفتة تذكرهم بأنهم ليسوا وحيدين، وأنهم ليسوا منسيين، وأنهم محل تقدير.

لا يمكننا تغيير العالم بمفردنا، لكن الأطفال يستطيعون ذلك، وسيفعلون، إذا وفرنا لهم الأمان والحب والأمل الذي يحتاجونه للنمو.

Image

وأعاد محمد صلاح نشر تغريدة من حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بها نعي للفلسطيني سليمان العبيد الذي استشهد قبل أيام على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت تقول التغريدة عنه: "وداعا سليمان العبيد (بيليه فلسطين) موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تحصى حتى في أحلك الظروف".

ونشر صلاح التغريدة معلقا عليها: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا".

May be an image of ‎1 person, playing football, playing soccer and ‎text that says '‎FilGoal com X منصة عبر Mohamed Salah @MoSalah· 11m Can you ell us S how he died, where, and why? صلاح محمد X UEFA @UEFA• 20h Farewell to Suleiman al-Obeid, the Palestinian Pelé: A talent who gave hope to countless children, even times. the darkest of ل FilGoal‎'‎‎

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد سليمان العبيد لاعب المنتخب السابق.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن استشهاد اللاعب بعد استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في جنوب قطاع غزة.

اللاعب الملقب بـ "بيليه الكرة الفلسطينية" خاض مع المنتخب الفلسطيني 24 مباراة دولية، سجل خلالهم هدفين.

ومن بين الهدفين، كان هدف الفدائي في شباك اليمن من كرة مقصية في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

بدأ العبيد المولود عام 1984 في غزة، مسيرته مع ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ. ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

وعاد مجددا إلى خدمات الشاطئ لمدة موسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن ارتداء شهداء الرياضيين في حرب الكيان الصهيوني على غزة إلى 662 شهيدا.

