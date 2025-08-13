سكاي: ميلان بدأ المحادثات المباشرة مع وكيل هويلاند

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن وجود بدء ميلان لمحادثات مع راسموس هويلاند لاعب مانشستر يونايتد.

ويرغب ميلان في تدعيم خط هجومه بمهاجم آخر يلعب برفقة سانتياجو خيمينيز.

ويعتبر هويلاند هو أولوية ميلان لدعم خط هجومه.

وفقا لسكاي فإن ميلان بدأ المحادثات المباشرة مع وكيل راسموس هويلاند والذي أصبح يعرف بخروجه من مخططات مانشستر يونايتد.

اللاعب منفتح على الرحيل إلى ميلان ولكن حتى الآن لم يتوصل الفريقين لاتفاق نهائي على الرغم من أن مانشستر يونايتد قد يوافق على خروجه على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 35 أو 40 مليون يورو.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن نقطة الخلاف بين الناديين حول آلية إتمام الصفقة.

إذ يرغب نادي ميلان في الحصول على خدمات هويلاند على سبيل الإعارة.

بينما يتمسك مانشستر يونايتد ببيع اللاعب بشكل نهائي بعد تدعيم هجومه هذا الصيف.

وكان قد ارتبط اسم هويلاند الفترة الماضية بالدوري الإيطالي فبخلاف ميلان ارتبط اسمه برغبة ناديي أتالانتا ولاتسيو في ضمه.

وخاض هويلاند 52 مباراة بقميص مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات الموسم الماضي وساهم في 14 هدفا.

إذ سجل اللاعب 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحدد مانشستر يونايتد 30 مليون جنيه إسترليني من أجل التنازل عن هويلاند هذا الصيف.