بعد رحيل سون.. توتنام يعلن اسم قائده الجديد

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 11:47

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - نهائي الدوري الأوروبي

أعلن نادي توتنام اسم قائده الجديد بعد رحيل سون هيونج مين هذا الصيف.

وقرر توماس فرانك مدرب توتنام تعيين الأرجنتيني كريستيان روميرو كقائد جديد للفريق.

وكان روميرو نائبًا للقائد سون إلى جانب جيمس ماديسون في أغسطس 2023، لكنه الآن سيتولى شارة القيادة.

أخبار متعلقة:
تقرير: مدافع بارما يوافق على الانضمام لليفربول بعد بيع الدفاع بالكامل.. بورنموث يضم مدافع ليل وكيل دورناروما: لا يوجد أي احترام من سان جيرمان.. نحن مصدومون نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة

سيُعلن توماس فرانك عن باقي قادة الفريق بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وفقا لما ذكره النادي عبر موقعه.

وقال فرانك: "لقد أجريت محادثة جيدة مع روميرو، وسيكون قائدنا".

وأضاف "لقد كان فخورًا وسعيدًا جدًا بذلك، وأعتقد أنه يمتلك جميع الصفات المناسبة".

روميرو انضم إلى توتنام قادمًا من أتالانتا في صيف 2021.

وشارك البالغ من العمر 27 عامًا في 100 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات.

يذكر أن الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد توتنام السابق انتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

انضم سون، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى توتنهام في أغسطس 2015 ليصبح واحدا من أهم لاعبي النادي

خاض اللاعب الكوري الجنوبي الدولي 454 مباراة مع توتنام، مسجلاً 173 هدفًا، وهو خامس أعلى رصيد في تاريخ النادي.

وتولى سون قيادة الفريق عام 2023، بعد رحيل هاري كين.

كريستيان روميرو توتنام سون هيونج مين
نرشح لكم
تأثير تغريدة صلاح؟ يويفا يبدأ شراكة مع جمعيات خيرية لتقديم مساعدات لأطفال غزة تقرير: برشلونة منفتح على بيع داني أولمو.. وتوتنام أبرز المهتمين سكاي: ميلان بدأ المحادثات المباشرة مع وكيل هويلاند تقرير: مدافع بارما يوافق على الانضمام لليفربول نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث ليفاندوفسكي: كنت أرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد ووافقت على عرض أليكس فيرجسون
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يتفق مع الشامي على تجديد تعاقده 20 دقيقة | الدوري المصري
ليونيل ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي بعد تعافيه من الإصابة 48 دقيقة | أمريكا
تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج لأسباب تنظيمية ساعة | الوطن العربي
جيرونا يتعاقد مع أكسيل فيتسل ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – ريبيرو يعدل موعد مران الأهلي قبل مواجهة فاركو ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من ربيعة لـ في الجول: لا صحة لتجدد إصابته ساعة | منتخب مصر
تقارير: ليفربول يحسم صفقة مدافع بارما خلال 24 ساعة ساعة | ميركاتو
كيكر تكشف سبب تأخر إتمام صفقة انتقال كومان إلى النصر 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري
/articles/511134/بعد-رحيل-سون-توتنام-يعلن-اسم-قائده-الجديد