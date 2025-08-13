تقرير: مدافع بارما يوافق على الانضمام لليفربول

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

جيوفاني ليوني مدافع بارما

يسعى ليفربول الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وهذه المرة من إيطاليا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن ليفربول يسعى لضم جيوفاني ليوني مدافع بارما الإيطالي.

وأن المدافع الشاب موافق على الانتقال إلى ليفربول ولم يتردد في قبول عرض النادي الإنجليزي.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين في الفترة الحالية بشأن المدافع الشاب.

ويأمل أرني سلوت مدرب ليفربول في إتمام الصفقة ليكون المدافع الشاب جزءا من خططه في الموسم المقبل.

ويعتبر ليوني البالغ من العمر 18 عاما أحد المواهب الشابة في الكرة الإيطالية ومتوقع له أن يكون لاعبا مميزا في المستقبل.

وشارك في الموسم الماضي مع بارما في 17 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وكان ليفربول دعم دفاعه في الصيف الجاري بالظهير الأيمن جيرمي فريمبونج، والظهير الأيسر مليوس كيركيز.

وخسر ليفربول كأس درع الاتحاد الإنجليزي قبل أيام بركلات الترجيح أمام كريستال بالاس.

