خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي

تعافى رمضان صبحي لاعب بيراميدز من الإصابة التي لحقت به وتسببت في غيابه أمام وادي دجلة في افتتاحية الدوري المصري.

وكان رمضان صبحي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة مما تسبب في غيابه عن مواجهة الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتعادل بيراميدز في افتتاح مشواره بالدوري هذا الموسم سلبيا بدون أهداف ضد وادي دجلة.

وعلم FilGoal.com أن رمضان صبحي قد تماثل الشفاء وتعافى من الإصابة.

ويحسم كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني موقف رمضان صبحي من مباراة الإسماعيلي في الجولة الثانية.

ويلاقي بيراميدز فريق الإسماعيلي مساء غدا الخميس في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.

وخاض رمضان صبحي التدريبات الجماعية مرتين بعد نهاية برنامجه التأهيلي.

ولم يتم حسم موقف رمضان صبحي سواء بالغياب عن القائمة وتجهيزه للجولة التالية أو التواجد على مقاعد البدلاء.