خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 00:39

كتب : بسام أبو بكر

رمضان صبحي - بيراميدز - المصري

تعافى رمضان صبحي لاعب بيراميدز من الإصابة التي لحقت به وتسببت في غيابه أمام وادي دجلة في افتتاحية الدوري المصري.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكان رمضان صبحي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة مما تسبب في غيابه عن مواجهة الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتعادل بيراميدز في افتتاح مشواره بالدوري هذا الموسم سلبيا بدون أهداف ضد وادي دجلة.

أخبار متعلقة:
إنتركونتيننتال - تحديد موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي قرعة دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في الدور التمهيدي مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه قبل لقاء بيراميدز تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي لأول مرة ضد دجلة.. والثنائي الجديد على الدكة

وعلم FilGoal.com أن رمضان صبحي قد تماثل الشفاء وتعافى من الإصابة.

ويحسم كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني موقف رمضان صبحي من مباراة الإسماعيلي في الجولة الثانية.

ويلاقي بيراميدز فريق الإسماعيلي مساء غدا الخميس في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.

وخاض رمضان صبحي التدريبات الجماعية مرتين بعد نهاية برنامجه التأهيلي.

ولم يتم حسم موقف رمضان صبحي سواء بالغياب عن القائمة وتجهيزه للجولة التالية أو التواجد على مقاعد البدلاء.

الدوري المصري بيراميدز رمضان صبحي
نرشح لكم
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري خبر في الجول – الأهلي يتجه لإعادة عبد القادر للتدريبات قناة الأهلي: كوكا يتفق على التجديد مع النادي مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: اللاعب حزين لعدم المشاركة.. والتجديد يتوقف على اللعب مران الزمالك – محاضرة من فيريرا وفقرة بدنية مع مدرب الأحمال لعدم اكتمال النصاب القانوني.. الإسماعيلي يعلن تجديد ثقة الجمعية العمومية في استمرار الإدارة "غرامة ضد جماهير الزمالك ولفت نظر يورتشيتش".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة 2 ساعة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي 2 ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي 3 ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511126/خبر-في-الجول-رمضان-صبحي-يتعافى-من-الإصابة-ويورتشيتش-يحسم-موقفه-أمام-الإسماعيلي