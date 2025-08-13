تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

كييزا مع محمد صلاح - ليفربول

يتمسك أرني سلوت المدير الفني لليفربول بتواجد اللاعب فيديريكو كييزا مع الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن سلوت لا يرغب في رحيل كييزا عن ليفربول.

وذلك بعدما تأكد عدم تعاقد النادي مع مهاجم آخر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أخبار متعلقة:
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث كومو يعلن التعاقد مع موراتا رودريجو يسجل في انتصار ريال مدريد على تيرول النمساوي برباعية وديا

وأن كييزا عقد اجتماعا مع أرني سلوت وإدارة النادي ووكيله، وتم إبلاغه خلال الاجتماع أنه لا يزال مطلوبا في أنفيلد.

ودعم ليفربول هجومه في الصيف الجاري بضم كل من هوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز.

بينما رحل عن الفريق داروين نونيز الذي انضم لصفوف الهلال السعودي.

كييزا البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف ليفربول في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

وخسر ليفربول كأس درع الاتحاد الإنجليزي "درع المجتمع" قبل أيام أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح.

ليفربول كييزا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث ليفاندوفسكي: كنت أرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد ووافقت على عرض أليكس فيرجسون اقتداء بـ روني وجاسكوين.. جريليش إلى إيفرتون ويرتدي القميص 18 بعد الاستبعاد من الدوري الأوروبي.. بالاس: يبدو أن بعض الأندية تتمتع بنفوذ أقوى رومانو: إيزي يخبر كريستال بالاس بموقفه من الانتقال إلى توتنام رومانو يكشف حقيقة رغبة تشيلسي في ضم دوناروما تقرير: برايتون يرفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم باليبا.. ويطلب أكثر من 100 مليون
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة ساعة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي 2 ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي 2 ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511122/تقرير-سلوت-متمسك-ببقاء-كييزا-مع-ليفربول