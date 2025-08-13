تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول

يتمسك أرني سلوت المدير الفني لليفربول بتواجد اللاعب فيديريكو كييزا مع الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن سلوت لا يرغب في رحيل كييزا عن ليفربول.

وذلك بعدما تأكد عدم تعاقد النادي مع مهاجم آخر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأن كييزا عقد اجتماعا مع أرني سلوت وإدارة النادي ووكيله، وتم إبلاغه خلال الاجتماع أنه لا يزال مطلوبا في أنفيلد.

ودعم ليفربول هجومه في الصيف الجاري بضم كل من هوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز.

بينما رحل عن الفريق داروين نونيز الذي انضم لصفوف الهلال السعودي.

كييزا البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف ليفربول في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

وخسر ليفربول كأس درع الاتحاد الإنجليزي "درع المجتمع" قبل أيام أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح.