البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس عن سعادته بعد التتويج بلقب الدوري الليبي.

وحصد الأهلي لقب الدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه.

وتغلب أهلي طرابلس على هلال بنغازي بهدفين دون مقابل في المباراة الختامية من المسابقة.

وقال حسام البدري لـ FilGoal.com: "أشعر بسعادة غامرة بعد التتويج بلقب الدوري الليبي رغم الصعوبات والأزمات الكبرى التي واجهتنا طوال الموسم".

وأضاف "أشكر الجهاز المعاون وجميع اللاعبين على التفاني في العمل حتى اللحظات الأخيرة".

وتابع "مواجهة هلال بنغازي كانت فاصلة وبالتأكيد صعبة لأنها تحسم وجهة اللقب، درست الخصم جيدا ووضعت الخطة المناسبة ووفقنا الله بالفوز بهدفين دون مقابل".

واختتم البدري تصريحاته "رئيس أهلي طرابلس اجتمع معي وطلب مني توقيع عقد جديد ولكن طلبت منه منحي مهلة للتفكير واتخاذ قراري النهائي".

ورفع أهلي طرابلس رصيده إلى 13 نقطة في المرحلة الختامية من مسابقة الدوري وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه هلال بنغازي والأخضر.

وانضم حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي.

وجاءت قائمة المديرين الفنيين المصريين المتوجين باللقب كالآتي:

- عبده صالح الوحش (أهلي بنغازي)

- علي شرف (التحدي)

- طلعت يوسف (أهلي طرابلس)

- طارق العشري (أهلي طرابلس)

- حسام البدري (أهلي طرابلس)

وحقق آخر ثلاثة مدربين مصريين لقب الدوري الليبي رفقة أهلي طرابلس.

ويتواجد هادي خشبة في منصب المدير الرياضي بأهلي طرابلس في الوقت الحالي.