الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي

انضم حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي.

وحصد الأهلي لقب الدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه.

وجاءت قائمة المديرين الفنيين المصريين المتوجين باللقب كالآتي:

- عبده صالح الوحش (أهلي بنغازي)

- علي شرف (التحدي)

- طلعت يوسف (أهلي طرابلس)

- طارق العشري (أهلي طرابلس)

- حسام البدري (أهلي طرابلس)

وحقق آخر ثلاثة مدربين مصريين لقب الدوري الليبي رفقة أهلي طرابلس.

ويتواجد هادي خشبة في منصب المدير الرياضي بأهلي طرابلس في الوقت الحالي.

وتغلب أهلي طرابلس على هلال بنغازي بهدفين دون مقابل في المباراة الختامية من المسابقة.

ورفع أهلي طرابلس رصيده إلى 13 نقطة في المرحلة الختامية من مسابقة الدوري وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه هلال بنغازي والأخضر.