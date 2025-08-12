الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

حسام البدري

انضم حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي.

وحصد الأهلي لقب الدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه.

وجاءت قائمة المديرين الفنيين المصريين المتوجين باللقب كالآتي:

أخبار متعلقة:
الـ 14 في تاريخه.. حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدروي الليبي بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري اتحاد الكرة الليبي يكشف مصير مباراة الأزمة بين الأهلي طرابلس والهلال بيانات واتهامات ثم مبادرة إنقاذ.. أزمة مباراة حسم الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والهلال

- عبده صالح الوحش (أهلي بنغازي)

- علي شرف (التحدي)

- طلعت يوسف (أهلي طرابلس)

- طارق العشري (أهلي طرابلس)

- حسام البدري (أهلي طرابلس)

وحقق آخر ثلاثة مدربين مصريين لقب الدوري الليبي رفقة أهلي طرابلس.

ويتواجد هادي خشبة في منصب المدير الرياضي بأهلي طرابلس في الوقت الحالي.

وتغلب أهلي طرابلس على هلال بنغازي بهدفين دون مقابل في المباراة الختامية من المسابقة.

ورفع أهلي طرابلس رصيده إلى 13 نقطة في المرحلة الختامية من مسابقة الدوري وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه هلال بنغازي والأخضر.

حسام البدري أهلي طرابلس
نرشح لكم
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي الـ 14 في تاريخه.. حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدروي الليبي بعد رحيله عن مودرن سبورت.. اتحاد الجزائر يستعيد بن شيخة لمدة موسم تقرير سعودي: تقلص فرص استمرار البليهي مع الهلال وسط ترحيب إنزاجي برحيله تقرير مغربي: الوداد لم يتوصل لاتفاق مع يحيى عطية الله النني: أتمنى تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. ومستقبل إبراهيم عادل سيكون كبيرا تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار اتحاد الكرة الليبي يكشف مصير مباراة الأزمة بين الأهلي طرابلس والهلال
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي 4 ساعة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة 4 ساعة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري 5 ساعة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي 5 ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي 5 ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث 6 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511120/الخامس-حسام-البدري-ينضم-لقائمة-المصريين-المتوجين-بلقب-الدوري-الليبي