الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي
الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 23:33
كتب : FilGoal
انضم حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي.
وحصد الأهلي لقب الدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه.
وجاءت قائمة المديرين الفنيين المصريين المتوجين باللقب كالآتي:
- عبده صالح الوحش (أهلي بنغازي)
- علي شرف (التحدي)
- طلعت يوسف (أهلي طرابلس)
- طارق العشري (أهلي طرابلس)
- حسام البدري (أهلي طرابلس)
وحقق آخر ثلاثة مدربين مصريين لقب الدوري الليبي رفقة أهلي طرابلس.
ويتواجد هادي خشبة في منصب المدير الرياضي بأهلي طرابلس في الوقت الحالي.
وتغلب أهلي طرابلس على هلال بنغازي بهدفين دون مقابل في المباراة الختامية من المسابقة.
ورفع أهلي طرابلس رصيده إلى 13 نقطة في المرحلة الختامية من مسابقة الدوري وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه هلال بنغازي والأخضر.
نرشح لكم
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي الـ 14 في تاريخه.. حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدروي الليبي بعد رحيله عن مودرن سبورت.. اتحاد الجزائر يستعيد بن شيخة لمدة موسم تقرير سعودي: تقلص فرص استمرار البليهي مع الهلال وسط ترحيب إنزاجي برحيله تقرير مغربي: الوداد لم يتوصل لاتفاق مع يحيى عطية الله النني: أتمنى تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. ومستقبل إبراهيم عادل سيكون كبيرا تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار اتحاد الكرة الليبي يكشف مصير مباراة الأزمة بين الأهلي طرابلس والهلال
أخر الأخبار
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة 4 ساعة | ميركاتو