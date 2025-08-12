الـ 14 في تاريخه.. حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدروي الليبي

توج أهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي تحت قيادة حسام البدري بعد ختام المسابقة.

وحصد الأهلي لقب الدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه.

ويقود حسام البدري المدير الفني فريق أهلي طرابلس ونجح في كتابة اسمه ضمن المدربين المصريين المتوجين باللقب.

كما يتواجد هادي خشبة في منصب المدير الرياضي بنادي أهلي طرابلس.

وتغلب أهلي طرابلس على هلال بنغازي بهدفين دون مقابل في المباراة الختامية من المسابقة.

ورفع أهلي طرابلس رصيده إلى 13 نقطة في المرحلة الختامية من مسابقة الدوري وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه هلال بنغازي والأخضر.

ويلعب أهلي طرابلس أمام داديجي البنيني في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وحال صعوده يواجه المتأهل من إيه آس سي كيه التوجولي ونهضة بركان.

ويعتبر حسام البدري خامس مدير فني مصري يتوج بلقب الدوري الليبي.

إذ سبق وتوج كل من طلعت يوسف وطارق العشري مع أهلي طرابلس بينما حقق علي شرف اللقب مع التحدي بينما حصد عبده صالح الوحش مع أهلي بنغازي.