الـ 14 في تاريخه.. حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدروي الليبي

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

حمدو الهوني - أهلي طرابلس الليبي

توج أهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي تحت قيادة حسام البدري بعد ختام المسابقة.

وحصد الأهلي لقب الدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه.

ويقود حسام البدري المدير الفني فريق أهلي طرابلس ونجح في كتابة اسمه ضمن المدربين المصريين المتوجين باللقب.

أخبار متعلقة:
بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري اتحاد الكرة الليبي يكشف مصير مباراة الأزمة بين الأهلي طرابلس والهلال بيانات واتهامات ثم مبادرة إنقاذ.. أزمة مباراة حسم الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والهلال قرعة الكونفدرالية - المصري ينتظر من الفائز من ولايتا ديتشا ورابع الدوري الليبي

كما يتواجد هادي خشبة في منصب المدير الرياضي بنادي أهلي طرابلس.

وتغلب أهلي طرابلس على هلال بنغازي بهدفين دون مقابل في المباراة الختامية من المسابقة.

ورفع أهلي طرابلس رصيده إلى 13 نقطة في المرحلة الختامية من مسابقة الدوري وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه هلال بنغازي والأخضر.

ويلعب أهلي طرابلس أمام داديجي البنيني في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وحال صعوده يواجه المتأهل من إيه آس سي كيه التوجولي ونهضة بركان.

ويعتبر حسام البدري خامس مدير فني مصري يتوج بلقب الدوري الليبي.

إذ سبق وتوج كل من طلعت يوسف وطارق العشري مع أهلي طرابلس بينما حقق علي شرف اللقب مع التحدي بينما حصد عبده صالح الوحش مع أهلي بنغازي.

أهلي طرابلس الليبي الدوري الليبي
نرشح لكم
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي بعد رحيله عن مودرن سبورت.. اتحاد الجزائر يستعيد بن شيخة لمدة موسم تقرير سعودي: تقلص فرص استمرار البليهي مع الهلال وسط ترحيب إنزاجي برحيله تقرير مغربي: الوداد لم يتوصل لاتفاق مع يحيى عطية الله النني: أتمنى تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. ومستقبل إبراهيم عادل سيكون كبيرا تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار اتحاد الكرة الليبي يكشف مصير مباراة الأزمة بين الأهلي طرابلس والهلال
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي 4 ساعة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة 4 ساعة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري 5 ساعة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي 5 ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي 5 ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث 6 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511114/الـ-14-في-تاريخه-حسام-البدري-يقود-أهلي-طرابلس-للتتويج-بالدروي-الليبي