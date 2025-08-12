تقرير سعودي: تقلص فرص استمرار البليهي مع الهلال وسط ترحيب إنزاجي برحيله

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

علي البليهي - كاليدو كوليبالي - الهلال - النصر

تقلصت فرص استمرار علي البليهي مدافع الهلال مع الفريق وسط ترحيب سيميوني إنزاجي المدير الفني للفريق برحيله.

وكان الهلال جدَّد عقد اللاعب لمدة موسمين، حتى 2027.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن تقلص فرص استمرار علي البليهي مع الهلال وسط ترحيب من إنزاجي برحيل اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن الأنباء حول مفاوضات من أهلي واتحاد جدة للتعاقد مع اللاعب.

وتأتي موافقة إنزاجي على رحيل البليهي من الهلال خلال الصيف الجاري بسبب وجود عناصر داخل الفريق يمكن الاعتماد عليها مثل كاليدو كوليبالي وعلي لاجامي وحسان تمبكتي.

كما أن إنزاجي يرغب في ضم مدافع تحت السن خلال الفترة الحالية وهناك أكثر من اسم مرشح من الدوري الإيطالي بجانب لاعب آخر من ناد بلجيكي.

ويخوض البليهي موسمه الثامن مع الهلال منذ انتقاله إليه قادمًا من الفتح موسم 2017ـ2018.

إذ لعب بقميص الأزرق 234 مباراةً، سجل فيها 21 هدفًا، وصنع تمريرتين حاسمتين.

وتوِّج المدافع مع الفريق بخمسة ألقاب للدوري، واثنين لدوري أبطال آسيا، وثلاثة لكأس السوبر السعودي، ومثلها لكأس الملك.

