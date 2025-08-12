رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد أول ست جولات من المسابقة

أعلنت رابطة الدوري السعودي مساء اليوم الثلاثاء مواعيد أول ست جولات من المسابقة.

وينطلق الدوري السعودي يوم الخميس 28 أغسطس الجاري بمواجهة ضمك أمام الحزم.

ويفتتح نيوم بقيادة أحمد حجازي مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة أهلي جدة في التاسعة من مساء الخميس 28 أغسطس.

بينما في نفس التوقيت يفتتح أحمد حسن كوكا مبارياته مع الاتفاق أمام فريق الخلود.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة الهلال ضد الرياض يوم 29 أغسطس، وفي نفس اليوم يحل النصر ضيفا على التعاون.

بينما يوم 30 أغسطس يواجه اتحاد جدة فريق الأخدود.

وجاءت مواعيد مباريات نيوم في تلك الفترة كالآتي:

29 أغسطس - أهلي جدة × نيوم - 9 مساء

14 سبتمبر - ضمك × نيوم - 6:50 مساء

18 سبتمبر - نيوم × الأخدود - 9 مساء

27 سبتمبر - الرياض × نيوم - 6:20 مساء

19 أكتوبر - نيوم × القادسية - 9 مساء

24 أكتوبر - نيوم × الخليج - 6:30 مساء

بينما مباريات الاتفاق كالآتي:

29 أغسطس - الاتفاق × الخلود - 9 مساء

12 سبتمبر - الاتفاق × أهلي جدة - 6:25 مساء

18 سبتمبر - التعاون × الاتفاق - 6:40 مساء

26 سبتمبر - ضمك × الاتفاق - 6:40 مساء

17 أكتوبر - الاتفاق × الهلال - 9 مساء

24 أكتوبر - الفتح × الاتفاق - 5:45 مساء

ويشارك في الموسم المقبل أندية: الاتحاد، الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يشارك ناديي النصر والقادسية بمنافسات دوري أبطال آسيا 2.

