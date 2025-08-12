مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد برج العرب من الملاعب المعتمدة

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 19:37

كتب : هاني العوضي

استاد برج العرب

تم استبعاد استاد برج العرب من الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للموسم الجديد قبل انطلاق منافسات الأندية على المستوى القاري.

وكان كاف قد كشف عن الملاعب المصرية الخمسة المعتمدة هذا الموسم في غياب استاد برج العرب. (التفاصيل من هنا)

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تم استبعاد استاد برج العرب من الملاعب المعتمدة للاتحاد الإفريقي منذ العام الماضي بسبب أرضية الملعب".

أخبار متعلقة:
استبعاد برج العرب.. كاف يعلن أسماء الملاعب المعتمدة لبطولات إفريقيا للأندية اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تناقش خطة إعداد طولان لكأس العرب يحدث لأول مرة.. زد بقيادة شوقي ينتصر على المقاولون العرب بثنائية بينهم لاعب عربي.. أموريم يختار قادة مانشستر يونايتد في الموسم الجديد

أما عن الخطوة المقبلة فأوضح "إذا رغب أي ناد في اللعب هناك عليه إخطار كاف من أجل معاينة جديدة بعدما جدد الملعب أرضيته".

وشهدت القائمة تواجد 5 ملاعب مصرية مع استبعاد استاد برج العرب لأول مرة.

وجاءت الملاعب المعتمدة كالآتي: (استاد القاهرة - استاد الدفاع الجوي - استاد السويس الجديد - استاد هيئة قناة السويس - استاد السلام).

على جانب آخر اعتمد كاف 9 ملاعب من الجزائر، و10 ملاعب من المغرب و13 ملعب من جنوب إفريقيا.

ويشارك من مصر الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي والزمالك في استاد القاهرة، بينما يلعب بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي، والمصري في السويس الجديد.

على أن يكون استاد السلام البديل لاستاد القاهرة، واستاد هيئة قناة السويس البديل لملعب السويس الجديد.

استاد برج العرب العرب اتحاد الكرة
نرشح لكم
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري خبر في الجول – الأهلي يتجه لإعادة عبد القادر للتدريبات قناة الأهلي: كوكا يتفق على التجديد مع النادي مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: اللاعب حزين لعدم المشاركة.. والتجديد يتوقف على اللعب اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهتي تونس الوديتين بالإسماعيلية استعدادا لكأس العرب مران الزمالك – محاضرة من فيريرا وفقرة بدنية مع مدرب الأحمال لعدم اكتمال النصاب القانوني.. الإسماعيلي يعلن تجديد ثقة الجمعية العمومية في استمرار الإدارة
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة 2 ساعة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي 2 ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي 3 ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511097/مصدر-من-اتحاد-الكرة-يكشف-لـ-في-الجول-سبب-استبعاد-برج-العرب-من-الملاعب-المعتمدة