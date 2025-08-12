استبعاد برج العرب.. كاف يعلن أسماء الملاعب المعتمدة لبطولات إفريقيا للأندية
الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 17:36
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء الملاعب المعتمدة لبطولات إفريقيا للأندية في الموسم المقبل.
وشهدت القائمة تواجد 5 ملاعب مصرية مع استبعاد استاد برج العرب لأول مرة.
وجاءت الملاعب المصرية الخمسة كالآتي:
استاد القاهرة
استاد الدفاع الجوي
استاد السويس الجديد
استاد هيئة قناة السويس
استاد السلام
على جانب آخر اعتمد كاف 9 ملاعب من الجزائر، و10 ملاعب من المغرب و13 ملعب من جنوب إفريقيا.
ويشارك من مصر الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك والمصري في الكونفدرالية.
ويلعب الأهلي والزمالك في استاد القاهرة، بينما يلعب بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي، والمصري في السويس الجديد.
على أن يكون استاد السلام البديل لاستاد القاهرة، واستاد هيئة قناة السويس البديل لملعب السويس الجديد.
