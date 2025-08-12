كوكا ضد الباطن وحجازي أمام الحزم.. قرعة دور الـ 32 من كأس السعودية

أجريت قرعة منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد قرعة دور الـ 32 من الكأس والتي تنطلق يوم 31 أغسطس الجاري.

ويواجه فريق الاتفاق بقيادة أحمد حسن كوكا نظيره الباطن على ملعب الأخير في السادسة والنصف مساء يوم 21 سبتمبر.

بينما يلعب نيوم بقيادة أحمد حجازي أمام الحزم على ملعب الأخير في السادسة و35 دقيقة من مساء 23 سبتمبر.

وتفتتح المباريات بمواجهة بين أهلي جدة ضد العربي يوم 31 أغسطس الجاري، وتم تبكير المواجهة نظرا لمشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

بينما باقي المباريات تقام خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر المقبل.

لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي تصدر مواعيد مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. 🔽 pic.twitter.com/yvgJZW3lDA — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) August 12, 2025

ويلعب الهلال أمام فريق العدالة بينما النصر يواجه جدة.

ويلاقي اتحاد جدة حامل اللقب فريق الوحدة.