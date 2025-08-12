كوكا ضد الباطن وحجازي أمام الحزم.. قرعة دور الـ 32 من كأس السعودية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

كأس خادم الحرمين الشريفين

أجريت قرعة منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد قرعة دور الـ 32 من الكأس والتي تنطلق يوم 31 أغسطس الجاري.

ويواجه فريق الاتفاق بقيادة أحمد حسن كوكا نظيره الباطن على ملعب الأخير في السادسة والنصف مساء يوم 21 سبتمبر.

بينما يلعب نيوم بقيادة أحمد حجازي أمام الحزم على ملعب الأخير في السادسة و35 دقيقة من مساء 23 سبتمبر.

وتفتتح المباريات بمواجهة بين أهلي جدة ضد العربي يوم 31 أغسطس الجاري، وتم تبكير المواجهة نظرا لمشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

بينما باقي المباريات تقام خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر المقبل.

ويلعب الهلال أمام فريق العدالة بينما النصر يواجه جدة.

ويلاقي اتحاد جدة حامل اللقب فريق الوحدة.

