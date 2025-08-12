بعد فقد والده.. ليفاندوفسكي: هذه المحادثة مع كلوب غيرت حياتي

كشف روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة عن محادثة مع يورجن كلوب المدير الفني السابق له في بوروسيا دورتموند غيرت حياته.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة

وقال اللاعب البولندي عبر بي بي سي سبورت: "فقدت والدي عندما كنت أبلغ من العمر 16 عاما في بوروسيا دورتموند وكنت منطويا ولا أرغب في الحديث عن مشاعري".

وأضاف "التقيت بشخص بعد سنوات لا أريد القول إنه مثل الأب لكنه كان قريبا من ذلك".

وتابع "المحادثات التي افتقدتها مع والدي وجدتها في كلوب بعد سنوات عديدة".

وأنهى حديثه قائلا: "كان هناك محادثة غيرت حياتي إذ أخرجت خلالها مشاعري وقلت الكلمات التي كنت أكتمها لسنوات طويلة وبعد ذلك بدأت ألعب بشكل أفضل".

وتدرب اللاعب البالغ من العمر 36 عاما تحت قيادة كلوب في 187 مباراة وسجل 103 هدفا وصنع 42 آخرين.