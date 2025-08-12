بعد فقد والده.. ليفاندوفسكي: هذه المحادثة مع كلوب غيرت حياتي
الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 16:37
كتب : FilGoal
كشف روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة عن محادثة مع يورجن كلوب المدير الفني السابق له في بوروسيا دورتموند غيرت حياته.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
وقال اللاعب البولندي عبر بي بي سي سبورت: "فقدت والدي عندما كنت أبلغ من العمر 16 عاما في بوروسيا دورتموند وكنت منطويا ولا أرغب في الحديث عن مشاعري".
وأضاف "التقيت بشخص بعد سنوات لا أريد القول إنه مثل الأب لكنه كان قريبا من ذلك".
وتابع "المحادثات التي افتقدتها مع والدي وجدتها في كلوب بعد سنوات عديدة".
وأنهى حديثه قائلا: "كان هناك محادثة غيرت حياتي إذ أخرجت خلالها مشاعري وقلت الكلمات التي كنت أكتمها لسنوات طويلة وبعد ذلك بدأت ألعب بشكل أفضل".
وتدرب اللاعب البالغ من العمر 36 عاما تحت قيادة كلوب في 187 مباراة وسجل 103 هدفا وصنع 42 آخرين.
نرشح لكم
النني: أتمنى تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. ومستقبل إبراهيم عادل سيكون كبيرا "فاوض النصر وقت نوم زملائه".. تقرير يكشف كواليس رحيل مارتينيز من برشلونة رئيس فياريال: سنتحمل تكاليف حضور جماهيرنا لمواجهة برشلونة في ميامي تقرير: أولمو يعود لتدريبات برشلونة.. وموقفه من مباراة ريال مايوركا بعد الاستبعاد من الدوري الأوروبي.. بالاس: يبدو أن بعض الأندية تتمتع بنفوذ أقوى رومانو: إيزي يخبر كريستال بالاس بموقفه من الانتقال إلى توتنام بعد الرحيل.. موراتا يهاجم إدارة جالاتاسراي قائمة سان جيرمان - استبعاد دوناروما.. وتواجد شوفالييه لمواجهة توتنام بكأس السوبر الأوروبي