"فاوض النصر وقت نوم زملائه".. تقرير يكشف كواليس رحيل مارتينيز من برشلونة

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

إنييجو مارتينيز - برشلونة

كشفت صحيفة ARA الإسبانية كواليس رحيل إنييجو مارتينيز لاعب برشلونة إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي برشلونة في وقت سابق رحيل مدافعه إنييجو مارتينيز عن صفوف الفريق.

وأفادت الصحيفة أن إنييجو مارتينيز انتظر حتى نهاية جولة الفريق في كوريا الجنوبية.

وذكرت الصحيفة أن ديكو المدير الرياضي للنادي أدار الملف بسرية تامة من الاتصال الأول حينما كان الفريق في اليابان.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب الإسباني كان يخرج للتفاوض مع وكيله خوسيه توديلا وقت ذهاب الفريق للنوم لكن أول من عرف بأمر المفاوضات كان هانز فليك المدير الفي وداني أولمو لاعب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الألماني استقبل الخبر برحابة صدر وعلم أن إنييجو لديه حق تقرير مصيره وفقا لبنود العقد ولم يحاول إقناعه بالبقاء رغم إدراكه بصعوبة الحفاظ على القوة الدفاعية من دونه.

جلس اللاعب مع ديكو في المدينة الرياضية لمدة 10 دقائق ليحصل على الضوء الأخضر للرحيل دون دفع أي مقابل انتقال وتنازل عن بعض المستحقات.

ونقلت الصحيفة حديث بيئة اللاعب أن العرض لا يرفض وكان يعلم صعوبة الحفاظ على مستواه لذلك رحل في أفضل لحظة له.

وانضم اللاعب الباسكي إلى الفريق الكتالوني في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بلباو بنهاية الموسم الماضي.

وقتها وقع برشلونة مع اللاعب الإسباني على عقد يستمر حتى صيف عام 2025، ثم مدده لعام آخر في مارس الماضي، قبل الرحيل المفاجئ.

وشارك مارتينيز مع برشلونة في 58 مباراة بمختلف المسابقات على مدار الموسمين الأخيرين، وسجل 3 أهداف.

وتوج مع البلوجرانا بكأس السوبر الإسباني 2025.

اللاعب صاحب الـ33 عاما من ناشئي ريال سوسيداد وانضم إلى بلباو في صيف عام 2018.

وخاض مارتينيز مع سوسيداد 239 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومع بلباو خاض 177 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 7 آخرين.

وفي مسيرته توج بكأس الملك مع بلباو في 2021 ومع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة بلقب يورو في 2013.

