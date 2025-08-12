رئيس فياريال: سنتحمل تكاليف حضور جماهيرنا لمواجهة برشلونة في ميامي

شدد فيرناندو رويج رئيس فياريال على أن ناديه سيتحمل تكاليف المشجعين الراغبين في حضور مباراة فريقه ضد برشلونة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق موافقته على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني في ميامي.

وقال رويج خلال مؤتمر صحفي: "كل مشجع يرغب في السفر إلى ميامي لمشاهدة مباراتنا ضد برشلونة سيتمكن من ذلك مجانا السفر والتذاكر، ودون حد لعدد الطلبات".

وأضاف "هذه فرصة مذهلة بالنسبة لنا لخوض هذه المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا تمت الموافقة على ذلك، فسنكون أول فريق في التاريخ يلعب مباراة رسمية مهمة بهذا الحجم خارج البلاد".

بيان الاتحاد الإسباني

كشف الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيرسل الاتحاد الإسباني طلبا إلى الاتحاد الأوروبي يويفا والاتحاد الدولي فيفا للحصول على ترخيص بإقامة المباراة على ملعب هارد روك في ميامي وفقًا للوائح المباريات الدولية لفيفا والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وتابع الاتحاد في بيانه "بعد استلام وتدقيق الوثائق الواردة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، سيقدم الاتحاد الإسباني طلبا إلى الاتحاد الأوروبي طلبًا لبدء إجراءات الحصول على ترخيص لاحق من قبل فيفا للمباراة التي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي يوم 20 ديسمبر 2025، وفقًا للوائح المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وتحاول رابطة الدوري الإسباني إقامة مباريات من الدوري خارج إسبانيا كخطوة ترويجية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 ديسمبر المقبل على ملعب لا سيراميكا.

وفي حالة حصول الرابطة على الموافقات اللازمة قد تكون المباراة هي الأولى من الدوري التي تقام خارج إسبانيا في التاريخ.

وكان برشلونة قد توج بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي بعد أن حسمه قبل جولتين على النهاية.

