خبر في الجول – بلاغ من زيزو إلى النائب العام بسبب الهتافات والتحريض ضده

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 15:17

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - مودرن - زيزو

تقدم أشرف عبد العزيز محامي أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي ببلاغ إلى النائب العام بسبب ما تعرض له وزوجته من هتافات وتحريض ضده حسب وصف البلاغ.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن بلاغ محامي اللاعب إلى النيابة العامة تضمن ما تعرض له اللاعب وزوجته من سباب وتحريض ضده، بداية من إزالة صور اللاعب من ملعب ناشئين الزمالك ودهسها، وصولا إلى هتافات الجماهير في لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وطالب البلاغ بـ "اتخاذ كافة الإجراءات ضد المشكو في حقهم وكافة من يظهر أثناء التحقيق والتحري عن أسماء كابوهات قادة هتافات الجماهير ضد اللاعب".

كان أحمد سيد "زيزو" قد انتقل إلى النادي الأهلي بداية الموسم الجاري بعد 6 سنوات قضاها داخل جدران المنافس التقليدي نادي الزمالك، وأصبح فيها أحد أساطير النادي.

الأمر الذي قوبل بغضب جماهيري عارم من قبل جماهير نادي الزمالك، قبل أن يشن جمهور الفريق الأبيض هجوما قويا على اللاعب من المدرجات أثناء لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا قبل أيام.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن رابطة الأندية بصدد إصدار عقوبة نادي الزمالك بتغريمه 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي ضد اللاعب، مع تحميل النادي قيمة التلفيات في استاد هيئة قناة السويس عقب اللقاء. (طالع العقوبات المنتظرة)

وبدأ الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء، فيما تعادل الأهلي مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، صنعهما زيزو في أول ظهور محلي له بقميص الأحمر.

