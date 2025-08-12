خبر في الجول - رابطة الأندية بصدد تغريم الزمالك بسبب زيزو.. وموقف جماهير الأهلي

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 14:12

كتب : محمد جمال

جماهير الزمالك

قررت رابطة الأندية تغريم الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا لأحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية بصدد تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بسبب سباب جماهيره الجماعي ضد زيزو، مع تحميل الزمالك قيمة التلفيات لاستاد هيئة قناة السويس عقب لقاء سيراميكا كليوباترا.

الرابطة في المقابل لن تصدر عقوبة السباب على جماهير الأهلي لأن الحكم والمراقب لم يدونا سباب الجماهير ضد حسام حسن مهاجم مودرن سبورت.

أخبار متعلقة:
سويلم: هتافات جماهير الزمالك والأهلي ضد زيزو وحسام حسن؟ سنطبق اللوائح كرة يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي ضد فيزبريم والزمالك مع برشلونة مران الزمالك – مشاركة جوان ألفينا لأول مرة في التدريبات الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير

وكان ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية قد تحدث عن العقوبات المحتملة على الجماهير عقب نهاية الجولة الأولى وعن أحقية الرابطة في اتخاذ العقوبات المناسبة حتى إذا لم يتم وضع الواقعة في تقرير المراقب.

وقال سويلم عبر صدى البلد: "إذا لم يكتب المراقب والحكم في تقرير المباراة بشأن تجاوز الجماهير بينما رأى مجلس إدارة الرابطة الأمر فمن حقه أن يتخذ قراره كما يرى". (طالع التفاصيل)

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بينما تعادل الأهلي مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق.

الزمالك أحمد سيد زيزو الأهلي
نرشح لكم
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري الأعلى للإعلام يوضح موقفه من شكوى الزمالك ضد شوبير خبر في الجول – بلاغ من زيزو إلى النائب العام بسبب الهتافات والتحريض ضده سويلم: هتافات جماهير الزمالك والأهلي ضد زيزو وحسام حسن؟ سنطبق اللوائح المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة خبر في الجول - بتروجت يتراجع عن ضم النيجري أوتشي بسبب الكشف الطبي "من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي مران الزمالك – مشاركة جوان ألفينا لأول مرة في التدريبات
أخر الأخبار
مباشر أفروباكست - مصر (13)-(4) مالي.. تقدم الفراعنة 14 دقيقة | رياضات أخرى
راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي يتحرك لضم دوناروما تحسبا لرحيل إيدرسون 27 دقيقة | ميركاتو
يد - الأهلي يتعاقد مع سهيلة خالد لاعبة الزمالك السابقة 31 دقيقة | كرة يد
بعد فقد والده.. ليفاندوفسكي: هذه المحادثة مع كلوب غيرت حياتي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
النني: أتمنى تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. ومستقبل إبراهيم عادل سيكون كبيرا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب السعودية يلاقي مقدونيا والتشيك وديا استعدادا للملحق الآسيوي ساعة | سعودي في الجول
"فاوض النصر وقت نوم زملائه".. تقرير يكشف كواليس رحيل مارتينيز من برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511062/خبر-في-الجول-رابطة-الأندية-بصدد-تغريم-الزمالك-بسبب-زيزو-وموقف-جماهير-الأهلي