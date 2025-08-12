خبر في الجول - رابطة الأندية بصدد تغريم الزمالك بسبب زيزو.. وموقف جماهير الأهلي

قررت رابطة الأندية تغريم الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا لأحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية بصدد تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بسبب سباب جماهيره الجماعي ضد زيزو، مع تحميل الزمالك قيمة التلفيات لاستاد هيئة قناة السويس عقب لقاء سيراميكا كليوباترا.

الرابطة في المقابل لن تصدر عقوبة السباب على جماهير الأهلي لأن الحكم والمراقب لم يدونا سباب الجماهير ضد حسام حسن مهاجم مودرن سبورت.

وكان ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية قد تحدث عن العقوبات المحتملة على الجماهير عقب نهاية الجولة الأولى وعن أحقية الرابطة في اتخاذ العقوبات المناسبة حتى إذا لم يتم وضع الواقعة في تقرير المراقب.

وقال سويلم عبر صدى البلد: "إذا لم يكتب المراقب والحكم في تقرير المباراة بشأن تجاوز الجماهير بينما رأى مجلس إدارة الرابطة الأمر فمن حقه أن يتخذ قراره كما يرى". (طالع التفاصيل)

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بينما تعادل الأهلي مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق.