تقرير: أولمو يعود لتدريبات برشلونة.. وموقفه من مباراة ريال مايوركا

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 15:10

كتب : FilGoal

برشلونة - إنتر - داني أولمو

عاد داني أولمو لاعب برشلونة إلى تدريبات الفريق بعد المشاكل البدنية التي عانى منها.

وبحسب RAC 1 فإن اللاعب الإسباني عاد مرة أخرى إلى التدريبات وأصبح جاهزا لمواجهة فريقه ضد ريال مايوركا.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه ريال مايوركا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وتوج أولمو بثلاثية محلية بقميص برشلونة هذا الموسم، وهي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

وخلال موسمه الأول مع برشلونة سجل 11 هدفا و7 تمريرات حاسمة في 37 مباراة.

وانضم أولمو قادما من لايبزج الألماني بمقابل يصل لـ 60 مليون يورو.

وتعاقد برشلونة مع ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد وجوان جارسيا من غريمه في المدينة إسبانيول مقابل 25 مليون يورو.

وغادر باو فيكتور وأليكس فالي وبابلو توري وكليمينت لونجليه وأندر أسترالاجا وأنسو فاتي مقابل 23 مليون يورو.

داني أولمو برشلونة الدوري الإسباني
