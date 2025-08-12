سويلم: هتافات جماهير الزمالك والأهلي ضد زيزو وحسام حسن؟ سنطبق اللوائح

شدد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية على أنه سيتم تطبيق اللائحة على جماهير الزمالك بسبب الهتافات ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي.

وقال سويلم عبر صدى البلد: "توجد لائحة ضد الخروج عن النص من الجماهير بالتالي سنعلن العقوبة بعيدا عن الأمر الذي يخص زيزو".

وأضاف "هتافات جماهير الزمالك ضد زيزو؟ هناك عقوبة اللعب بدون جمهور حال تكرار والعقوبة المالية تقع على الأندية للأسف وتبلغ 100 ألف جنيه ومن الصعب أن تسيطر الأندية على الجماهير لكن من أمن العقاب أساء الأدب".

وتابع "تقديم زيزو بلاغا ضد مجلس الزمالك لتحريض الجماهير؟ كل شخص صاحب قراره حسبما يرى".

وأكمل "عقوبة على جماهير الأهلي بعد الهتافات ضد حسام حسن لاعب سموحة؟ لا نريد التصنيف وقول جمهور الأهلي والزمالك وهكذا، لكن إذا كتب الحكم والمراقب في تقرير المباراة أن حدثت هتافات ضد حسام حسن سيتم تطبيق العقوبة حسب اللائحة".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا لم يكتب المراقب والحكم في تقرير المباراة بشأن تجاوز الجماهير بينما رأى مجلس إدارة الرابطة الأمر فمن حقه أن يتخذ قراره كما يرى".

وفاز الزمالك على منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى التي جمعتهما في بطولة الدوري.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في الجولة ذاتها.

