باللون الأسود.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الثالث للموسم الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد قميصه الثالث للموسم الجديد 2025/2026، المقدم من شركة أديداس.

وجاء القميص الثالث باللون الأسود الكامل، مع شرائط صفراء وزرقاء.

ولن يشارك يونايتد في أي بطولات قارية الموسم المقبل، ولذلك من المرجح ألا يظهر هذا القميص كثيرا خلال الموسم.

وكان الفريق قد أعلن في وقت سابق عن القميص الأساسي باللون الأحمر التقليدي.

أما القميص الثاني فيغلب عليه اللونين البنفسجي الفاتح مع الأبيض وهو لون جديد بالنسبة لمانشستر يونايتد.

ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه بمواجهة أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 15.

كما خسر الفريق نهائي الدوري الأوروبي من توتنام بهدف دون رد.