نيوكاسل يكمل صفقة تشاو من ميلان بعد اجتيازه الكشف الطبي

أكمل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اتفاقه مع ميلان الإيطالي لضم مدافعه الألماني ماليك تشاو.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن تشاو اجتاز الكشف الطبي في نيوكاسل بنجاح.

وأن النادي الإنجليزي أكمل الصفقة مع نظيره الإيطالي مقابل 40 مليون يورو.

على أن يتم الإعلان عن انتقال اللاعب إلى نيوكاسل بشكل رسمي خلال أيام قليلة.

تشاو كان قريبا من الانتقال لنيوكاسل في الصيف الماضي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وكان نيوكاسل أبرم صفقة من ميلان الصيف قبل الماضي بالتعاقد مع ساندرو تونالي مقابل 64 مليون يورو.

وتدرج ماليك تشاو في صفوف شالكه حتى وصل للفريق الأول عام 2020، وشارك بقميص الفريق في 21 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وانتقل صاحب الـ 24 عاما إلى ميلان في صيف 2022 قادما من سالكة.

ولعب تشاو مع ميلان 85 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.