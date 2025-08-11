ماجواير: مررت ب 6 أشهر صعبة في حياتي بسبب الإنترنت.. والأمر تجاوز حدود المزاح

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - فولام ومانشستر يونايتد

كشف هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد عن فترة سيئة في حياته مر بها بسبب سخرية الناس منه.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

وقال ماجواير خلال بودكاست ريو ميتس: "لقد مررت ب 6 أشهر سيئة وكان كل شيء على الإنترنت يتعلق بي، مقاطع فيديو حولي وتمريرات خاطئة وأعتقد أن الأمر وصل إلى مرحلة كان هدفها فقط البحث عن المشاهدات".

وواصل "أقبل النقد البناء من اللاعبين أو اللاعبين السابقين لكن أظن أن الأمر وصل لمرحلة أخرى وأصبح هدفه المشاهدات والمتابعات ومثل تلك الأشياء".

وتابع "أصعب لحظة كانت عندما سخرت الجماهير من في مباراة اسكتلندا عند دخولي إلى أرض الملعب، ربما كانوا يظنون أنها مجرد مزحة بسيطة لكن الأمر وصل إلى مرحلة أدرك الناس بها أن الأمر تجاوز حدود المزاح وكانت تلك هي اللحظة التي تغير فيها كل شيء حقا وحصلت على الكثير من الدعم وتواصل معي الكثير من الأشخاص وكنت ممتنا جدا لذلك".

وانضم ماجواير لمانشستر يونايتد في 2019 قادما من ليستر سيتي.

ويستعد ماجواير برفقة مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هاري ماجواير مانشستر يونايتد
