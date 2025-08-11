سكاي إيطاليا: بعد أزمته الأخيرة.. سان جيرمان يحدد سعر بيع دوناروما

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر بيع حارسه جيانلويجي دوناروما لأي ناد يرغب في ضمه في الصيف الجاري.

وكشفت شبكة أخبار سكاي إيطاليا، أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ يتراوح من 20 إلى 30 مليون يورو للتخلي عن دوناروما.

وذلك بعد أزمة دوناروما الأخيرة مع النادي الفرنسي بسبب المفاوضات حول تجديد تعاقده.

واستبعد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما من القائمة المستدعاه لمواجهة توتنام الإنجليزي في السوبر الأوروبي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل على ملعب فريولي معقل فريق أودينيزي.

وبحسب صحيفة ليكيب فإن المدرب الإسباني قرر استبعاد الحارس الإيطالي من قائمة الفريق.

وأفادت الصحيفة أن رحيل دوناروما من باريس سان جيرمان يقترب بعد تدهور العلاقات بينهما بسبب الخلاف بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان سدد 40 مليون يورو من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 23 عاما.

وحصد شوفالييه جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي الموسم السابق.