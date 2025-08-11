إنتركونتيننتال - تحديد موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

عقد اليوم مسؤولي نادي بيراميدز الاجتماع الثاني مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاتفاق على ترتيبات مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وخلال الاجتماع تم تحديد يوم 14 سبتمبر موعدا للمباراة في ملعب الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكذلك تم التنسيق على وصول بعثة نادي أوكلاند سيتي إلى القاهرة يوم 12 سبتمبر حيث ستقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، وسيخوض الفريق تدريبا واحدا فقط على استاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء يوم 13 سبتمبر، قبل المواجهة الهامة.

ويشارك بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال لأول مرة بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب ماميلودي صنداونز.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع أهلي جدة السعودي في جدة.

وبدأ بيراميدز الدوري المصري بمواجهة وادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي.

