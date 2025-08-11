سيخوض منافسات دوري المؤتمر.. رفض استئناف كريستال بالاس ضد قرار يويفا

رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف نادي كريستال بالاس ضد قرار الهبوط من المشاركة في الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر.

وكان بالاس تأهل للدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.

ولكن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد بالاس من أوروبا بسبب ملكيته المشتركة مع نادي ليون الفرنسي وبالتالي هبوطه لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكشفت شبكة سكاي عن صدور حكم رسمي من المحكمة الرياضية برفض استئناف كريستال بالاس وتأييد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وبذلك يخوض كريستال بالاس منافسات دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وحقق كريستال بالاس لقبين خلال ثلاثة أشهر بعد تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع على كل من مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

ويخوض بذلك نوتنجهام منافسات الدوري الأوروبي بدلا من كريستال بالاس لعدم امتثاله لقواعد ملكية الأندية المتعددة.