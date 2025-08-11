هدف ليفربول ونيوكاسل.. رئيس بالاس يتحدث عن إمكانية رحيل جويهي هذا الصيف

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 12:15

كتب : FilGoal

مارك جويهي - إنجلترا

تحدث ستيف باريش رئيس كريستال بالاس عن إمكانية رحيل مدافعه مارك جويهي هذا الصيف.

ويهتم ليفربول ونيوكاسل يونايتد بضم جويهي الذي ينتهي عقده مع النسور بنهاية الموسم المقبل.

وقال باريش في تصريحات للصحفيين: "هل نضطر إلى بيع مارك جويهي هذا الصيف؟ نعم بالطبع".

أخبار متعلقة:
بيلد: رتوش أخيرة تفصل النصر عن ضم كومان رومانو: نيوم أتم اتفاقه مع دوكوري لمدة موسم ذا أثليتك: توتنام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

وأضاف "أن يغادر لاعب بهذا المستوى مجانا الصيف المقبل مع نهاية عقده فهذه مشكلة. لا شك في ذلك".

وتابع "علينا فقط أن نرى ما سيحدث، إما تمديد العقد أو إبرام اتفاق من نوع ما".

وأكمل "إذا كان القرار صائبًا للنادي وله، فلا أحد يستطيع إجبار أي لاعب على البقاء أو الرحيل".

وأتم رئيس بالاس "ستكون هناك بعض التغييرات في الفريق، لكن يجب اتخاذ قرارات ذكية".

قبل أيام، ذكرت جريدة ذا تايمز أن ليفربول ونيوكاسل يونايتد يدرسان ضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن نيوكاسل يحاول ضم جويهي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يرغب نيوكاسل في دفع مبلغ يتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني، وفقا للتقرير.

في المقابل يرغب كريستال بالاس في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع جويهي هذا الصيف رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ولا يزال ليفربول مهتمًا بضم اللاعب، لكنه لا يرغب في دفع هذا المبلغ للاعب يتبقى أمامه 12 شهرا في عقده.

وذكرت تقارير أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

وأضافت التقارير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

وأفاد التقرير أن الاحتمالات الضئيلة لتمديد عقده مع بالاس، ستترك النادي أمام خيارين، إما بيعه الآن بسعر أقل، أو خسارته مجانًا في عام 2026.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

مارك جويهي كريستال بالاس ليفربول نيوكاسل يونايتد
نرشح لكم
ذا تايمز: بعد إصابتي ماديسون وكولوسيفسكي.. توتنام يضع الخنوس ضمن خياراته سيخوض منافسات دوري المؤتمر.. رفض استئناف كريستال بالاس ضد قرار يويفا رومانو: الاتفاق تم.. جريليش إلى إيفرتون لاجازيتا: ميلان يمنح هويلوند مهلة أخيرة.. ويختار بديلين ذا تايمز: تسيميكاس يقترب من الرحيل عن ليفربول.. ونوتينجهام الوجهة الأقرب ذا أثليتك: توتنام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية ماليك تشاو: تعلمت الكثير في ميلان خلال 3 مواسم.. ومستعد للدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
كرة يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي ضد فيزبريم والزمالك مع برشلونة 4 دقيقة | كرة يد
مران الزمالك – تدريبات بدنية لـ عبد الله السعيد.. ومواصلة تأهيل ربيع 4 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بضم ملك إسماعيل 36 دقيقة | رياضة نسائية
الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 57 دقيقة | الدوري المصري
إنتركونتيننتال - تحديد موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي ساعة | الكرة المصرية
الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري ساعة | الدوري الإسباني
الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا.. وخطوة جديدة ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة - انطلاقة مصر الثلاثاء.. كل ما تريد معرفته عن بطولة أمم إفريقيا ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/510985/هدف-ليفربول-ونيوكاسل-رئيس-بالاس-يتحدث-عن-إمكانية-رحيل-جويهي-هذا-الصيف