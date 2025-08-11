هدف ليفربول ونيوكاسل.. رئيس بالاس يتحدث عن إمكانية رحيل جويهي هذا الصيف

تحدث ستيف باريش رئيس كريستال بالاس عن إمكانية رحيل مدافعه مارك جويهي هذا الصيف.

ويهتم ليفربول ونيوكاسل يونايتد بضم جويهي الذي ينتهي عقده مع النسور بنهاية الموسم المقبل.

وقال باريش في تصريحات للصحفيين: "هل نضطر إلى بيع مارك جويهي هذا الصيف؟ نعم بالطبع".

وأضاف "أن يغادر لاعب بهذا المستوى مجانا الصيف المقبل مع نهاية عقده فهذه مشكلة. لا شك في ذلك".

وتابع "علينا فقط أن نرى ما سيحدث، إما تمديد العقد أو إبرام اتفاق من نوع ما".

وأكمل "إذا كان القرار صائبًا للنادي وله، فلا أحد يستطيع إجبار أي لاعب على البقاء أو الرحيل".

وأتم رئيس بالاس "ستكون هناك بعض التغييرات في الفريق، لكن يجب اتخاذ قرارات ذكية".

قبل أيام، ذكرت جريدة ذا تايمز أن ليفربول ونيوكاسل يونايتد يدرسان ضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن نيوكاسل يحاول ضم جويهي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يرغب نيوكاسل في دفع مبلغ يتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني، وفقا للتقرير.

في المقابل يرغب كريستال بالاس في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع جويهي هذا الصيف رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ولا يزال ليفربول مهتمًا بضم اللاعب، لكنه لا يرغب في دفع هذا المبلغ للاعب يتبقى أمامه 12 شهرا في عقده.

وذكرت تقارير أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

وأضافت التقارير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

وأفاد التقرير أن الاحتمالات الضئيلة لتمديد عقده مع بالاس، ستترك النادي أمام خيارين، إما بيعه الآن بسعر أقل، أو خسارته مجانًا في عام 2026.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.