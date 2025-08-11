ذا أثليتك: توتنام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو

دخل نادي توتنام في مفاوضات مع نظيره مانشستر سيتي من أجل ضم البرازيلي سافينيو.

سافيو موريرا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكان سافينيو قد انضم إلى مانشستر سيتي قبل انطلاق الموسم الماضي بتعاقد حتى صيف 2029.

وكشفت صحيفة ذا أثليتك عن دخول توتنام في مفاوضات مع مانشستر سيتي لبحث إمكانية ضم سافينيو.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي يتمسك باستمرار اللاعب لكن حال وصل العرض إلى 50 مليون يورو سيتم مناقشة الصفقة.

ومن جانبه لا يمانع سافينيو الرحيل عن مانشستر سيتي إلى توتنام خاصة وأن بيب جوارديولا المدير الفني لا يمانع رحيل اللاعب.

وخاض سافينيو بقميص مانشستر سيتي 48 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

وساهم اللاعب في 16 هدفا إذ سجل 3 وصنع 13 آخرين.

وسبق وأن لعب سافينيو لأندية أتلتيكو مينيرو وأيندهوفن وجيرونا قبل مانشستر سيتي.

ويبلغ الجناح الأيمن البرازيلي من العمر 21 عاما.

ويستعد مانشستر سيتي لافتتاح الدوري الإنجليزي بمواجهة ولفرهامبتون يوم السبت المقبل.