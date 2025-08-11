تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام كريستال بالاس، وبدأ موسم الدوري الإنجليزي بأسوأ شكل ممكن حين خسر لقب درع المجتمع، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2، قبل أن يهدر أول ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لكريستال بالاس.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
الأيام الجميلة مستمرة.. كريستال بالاس بطلا لدرع المجتمع بركلات الترجيح أمام ليفربول مع اهتمام ليفربول ونيوكاسل.. مدرب كريستال بالاس يتحدث عن مستقبل جويهي صلاح: تمنيت فوز أرسنال لهذا السبب.. وهذه أزمة اللاعبين الشباب محمد صلاح عن استشهاد لاعب منتخب فلسطين.. هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان فلوريان فيرتز بمتوسط تقييم بلغ 8.2 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 402 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 245 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس
نرشح لكم
سيخوض منافسات دوري المؤتمر.. رفض استئناف كريستال بالاس ضد قرار يويفا رومانو: الاتفاق تم.. جريليش إلى إيفرتون لاجازيتا: ميلان يمنح هويلوند مهلة أخيرة.. ويختار بديلين هدف ليفربول ونيوكاسل.. رئيس بالاس يتحدث عن إمكانية رحيل جويهي هذا الصيف ذا تايمز: تسيميكاس يقترب من الرحيل عن ليفربول.. ونوتينجهام الوجهة الأقرب ذا أثليتك: توتنام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو ماليك تشاو: تعلمت الكثير في ميلان خلال 3 مواسم.. ومستعد للدوري الإنجليزي رومانو يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في ضم إنزو فيرنانديز
أخر الأخبار
سكاي: كومان إلى النصر السعودي مقابل 35 مليون يورو 4 دقيقة | ميركاتو
تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار 12 دقيقة | ميركاتو
راديو مونت كارلو: مهاجم نانت يرفض الانتقال إلى ولفرهامبتون 20 دقيقة | ميركاتو
تقرير: فنربخشة مهتم بضم ديميرال من أهلي جدة 23 دقيقة | ميركاتو
رومانو: الاتفاق تم.. جريليش إلى إيفرتون 37 دقيقة | ميركاتو
لاجازيتا: ميلان يمنح هويلوند مهلة أخيرة.. ويختار بديلين 47 دقيقة | ميركاتو
بمشاركة العين.. قرعة متوازنة لدوري أبطال الخليج للأندية 57 دقيقة | المحترفون
كرة يد - قبل مواجهة التشيك.. ترتيب مجموعات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/510977/تقييم-صلاح-أمام-كريستال-بالاس-من-الصحف-الإنجليزية