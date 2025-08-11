تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام كريستال بالاس، وبدأ موسم الدوري الإنجليزي بأسوأ شكل ممكن حين خسر لقب درع المجتمع، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2، قبل أن يهدر أول ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لكريستال بالاس.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام كريستال بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان فلوريان فيرتز بمتوسط تقييم بلغ 8.2 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 402 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 245 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.