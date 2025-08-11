السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب

أشاد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي مودرن سبورت بتعادل فريقه أمام الأهلي في افتتاح الدوري المصري.

وتعادل مودرن سبورت أمام الأهلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال عبد الظاهر السقا عبر قناة أون: "التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز، فالنادي الأهلي كبير ويمتلك قائمة مدججة بالنجوم".

وتابع السقا "شاهدنا في تغيير نزول أشرف بنشرقي بدلا من محمود تريزيجيه وهذا يذكرنا بأيام زمان".

وشدد السقا "الملعب لا يعلم إلا التعب والتركيز والمجهود، وأحيي لاعبي فريق مودرن سبورت على المجهود المبذول والذي ظهر أمام الأهلي".

وأضاف "بالتأكيد تشكيل الأهلي سهّل من مهمة مودرن سبورت بدون شك، إدارة عدد كبير من النجوم أمر صعب جدا ويحتاج لمزيد من الوقت، وساعدنا كثيرا أن هذه المباراة هي الافتتاحية للأهلي في الدوري بالإضافة إلى تركيزنا".

وكشف عبد الظاهر السقا "حسام حسن دون أن يشعر وجد نفسه أمام جماهير الأهلي يحتفل وهو أمر يحدث في كرة القدم، وسبق له اللعب للنادي الأهلي وبالتأكيد لم يقصد إساءة، ومن حق أي لاعب يسجل في الأهلي أن يحتفل".

وواصل "لا أعلم سبب اعتذار حسام حسن، فهو ليس من أبناء النادي الأهلي، إذا رحل عماد متعب في وقت سابق إلى فريق مثل الاتحاد السكندري وسجل في شباك الأهلي واحتفل من حق الجماهير أن تحزن".

واختتم السقا تصريحاته "الأمر يختلف بالنسبة لحسام حسن وللأسف مواقع التواصل الاجتماعي تضخم أي مشكلة بشكل غير طبيعي".

ويحل مودرن سبورت ضيفا على فريق الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

بينما يواجه الزمالك يوم 21 من شهر أغسطس الجاري في منافسات الجولة الثالثة.

