في الظهور الأول لـ إنييجو.. النصر يخسر من ألميريا رغم ثنائية رونالدو

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 23:18

كتب : FilGoal

إنييجو مارتينيز - النصر السعودي

اختتم النصر السعودي مبارياته الودية بالخسارة بنتيجة 3-2 من ألميريا الإسباني قبل المشاركة في كأس السوبر السعودي.

وشهد اللقاء تسجيل كريستيانو رونالدو لهدفين بالإضافة لمشاركة إنييجو مارتينيز بعد ساعات من انضمامه قادما من برشلونة الإسباني.

وأقيمت المباراة في ملعب ألميريا بإسبانيا وأنهى النصر ودياته بـ 3 انتصارات وهزيمة.

أخبار متعلقة:
بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن رئيس بايرن يتحدث عن موقف ناديه من اهتمام النصر بضم كومان النصر يضم إينيجو مارتينيز لمدة موسم بايرن ميونيخ يرفض عرض النصر لضم كومان.. واصرار سعودي

وتقدم الفريق الإسباني بهدف سيرجيو أريباس، وعدّل رونالدو النتيجة في الدقيقة 17 بهدف جاء بعد 14 تمريرة متتالية.

ثم ضاعف رونالدو تقدم العالمي السعودي بهدف ثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وقلب أدريان إمباربا النتيجة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 43 و61.

وشارك مارتينيز مدافع النصر الجديد حتى الدقيقة 73 وعوضه عواد أمان.

ويستعد النصر للقاء اتحاد جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس في هونج كونج.

النصر السعودي كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
الرياضية: اتحاد جدة يصرف النظر عن ضم عبد الإله العمري الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونيخ داروين يسجل في أول ظهور له مع الهلال.. وتواجد لاعب منتخب مصر ظهور نونيز الأول مع الهلال يتأجل مهاجم اتحاد جدة يفضل الانضمام لـ سلتا فيجو على البقاء بالدوري السعودي أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت النمر لونه أزرق.. الهلال يضم نونيز من ليفربول الشرق الأوسط: مهاجم الهلال السعودي على أعتاب الدوري الفرنسي
أخر الأخبار
بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – أشرف توفيق مدربا لسموحة ساعة | كرة سلة
ماركوس روخو إلى راسينج كلوب الأرجنتيني ساعة | أمريكا
في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو 2 ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة الليبي يكشف مصير مباراة الأزمة بين الأهلي طرابلس والهلال 2 ساعة | الوطن العربي
الرياضية: اتحاد جدة يصرف النظر عن ضم عبد الإله العمري 2 ساعة | سعودي في الجول
بيانات واتهامات ثم مبادرة إنقاذ.. أزمة مباراة حسم الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والهلال 2 ساعة | الوطن العربي
الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونيخ 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/510960/في-الظهور-الأول-لـ-إنييجو-النصر-يخسر-من-ألميريا-رغم-ثنائية-رونالدو