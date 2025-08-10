في الظهور الأول لـ إنييجو.. النصر يخسر من ألميريا رغم ثنائية رونالدو

اختتم النصر السعودي مبارياته الودية بالخسارة بنتيجة 3-2 من ألميريا الإسباني قبل المشاركة في كأس السوبر السعودي.

وشهد اللقاء تسجيل كريستيانو رونالدو لهدفين بالإضافة لمشاركة إنييجو مارتينيز بعد ساعات من انضمامه قادما من برشلونة الإسباني.

وأقيمت المباراة في ملعب ألميريا بإسبانيا وأنهى النصر ودياته بـ 3 انتصارات وهزيمة.

الظهور الأول للإسباني إينيجو مارتينيز مع ناديه #النصر 💛 pic.twitter.com/QifQ2Wz9n8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 10, 2025

وتقدم الفريق الإسباني بهدف سيرجيو أريباس، وعدّل رونالدو النتيجة في الدقيقة 17 بهدف جاء بعد 14 تمريرة متتالية.

ثم ضاعف رونالدو تقدم العالمي السعودي بهدف ثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

الفرحة الأيقونيّة 🗣️ تصدح في إسبانيا من جديد! 🤩 pic.twitter.com/Fxfr0hVgQX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 10, 2025

وقلب أدريان إمباربا النتيجة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 43 و61.

وشارك مارتينيز مدافع النصر الجديد حتى الدقيقة 73 وعوضه عواد أمان.

ويستعد النصر للقاء اتحاد جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس في هونج كونج.