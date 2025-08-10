ماليك تشاو: تعلمت الكثير في ميلان خلال 3 مواسم.. ومستعد للدوري الإنجليزي

عبّر ماليك تشاو مدافع ميلان عن سعادته بالانتقال لنيوكاسل الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يجري المدافع الشاب الكشف الطبي غدا السبت لحسم الصفقة مقابل 40 مليون يورو.

وقال تشاو عقب إجراء الكشف الطبي: "كان من دواعي سروري أن أقضي 3 مواسم في ميلان، تعلمت الكثير".

وأضاف "نضجت كلاعب وفوق ذلك كشخص، وأتمنى الأفضل لهم سواء لاعبين أو طاقم فني أو طبي".

وعن أفضل لقطة له مع ميلان أجاب: "من الصعب الاختيار، لكن أعتقد الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان الأمر مذهلا".

وأتم "سعيد جدا بقراري ومستعد للدوري الإنجليزي".

تشاو كان قريبا من الانتقال لنيوكاسل في الصيف الماضي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وكان نيوكاسل قد أبرم صفقة من ميلان الصيف قبل الماضي بالتعاقد مع ساندرو تونالي مقابل 64 مليون يورو.

وتدرج ماليك تشاو في صفوف شالكه حتى وصل للفريق الأول عام 2020، وشارك بقميص الفريق في 21 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وانتقل صاحب الـ 24 عاما إلى ميلان في صيف 2022 قادما من سالكة.

ولعب تشاو مع ميلان 85 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.