في ظهور مودريتش الأول.. تشيلسي يتفوق على ميلان برباعية وديا

تفوق تشيلسي على ميلان بنتيجة 4-1 في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد في لقاء أقيم في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وتقدم تشيلسي بهدفين في أول 8 دقائق، فسجل أندري كوبياس هدف البلوز الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 5.

وبعد 3 دقائق أضاف جواو بيدرو الهدف الثاني من صناعة بيدرو نيتو.

وأكمل كوبياس انطلاقته السلبية وتعرض للطرد في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني شارك لوكا مودريتش لأول مرة بقميص ميلان بدلا من صامويلي ريتشي.

وأضاف ليام ديلاب الهدف الثالث في الدقيقة 67 من علامة الجزاء.

وقلص يوسف فوفانا الفارق بهدف في الدقيقة 70.

واختتم ديلاب الأهداف بهدف في الدقيقة 90 من صناعة أندري سانتوس.

ويفتتح تشيلسي بطل كأس العالم للأندية بلقاء كريستال بالاس بطل درع المجتمع يوم الأحد المقبل.

فيما سيلتقي الأسبوع المقبل ميلان مع كريمونيسي في الدور التمهيدي من كأس إيطاليا.

