في ظهور مودريتش الأول.. تشيلسي يتفوق على ميلان برباعية وديا

تفوق تشيلسي على ميلان بنتيجة 4-1 في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد في لقاء أقيم في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وتقدم تشيلسي بهدفين في أول 8 دقائق، فسجل أندري كوبياس هدف البلوز الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 5.

وبعد 3 دقائق أضاف جواو بيدرو الهدف الثاني من صناعة بيدرو نيتو.

Joao Pedro scores again! 🇧🇷 pic.twitter.com/8YU6NxcziA — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2025

وأكمل كوبياس انطلاقته السلبية وتعرض للطرد في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني شارك لوكا مودريتش لأول مرة بقميص ميلان بدلا من صامويلي ريتشي.

Modrić straight into the action 🆕 pic.twitter.com/43eGNAlHKH — AC Milan (@acmilan) August 10, 2025

وأضاف ليام ديلاب الهدف الثالث في الدقيقة 67 من علامة الجزاء.

وقلص يوسف فوفانا الفارق بهدف في الدقيقة 70.

واختتم ديلاب الأهداف بهدف في الدقيقة 90 من صناعة أندري سانتوس.

ويفتتح تشيلسي بطل كأس العالم للأندية بلقاء كريستال بالاس بطل درع المجتمع يوم الأحد المقبل.

فيما سيلتقي الأسبوع المقبل ميلان مع كريمونيسي في الدور التمهيدي من كأس إيطاليا.