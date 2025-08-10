الأيام الجميلة مستمرة.. كريستال بالاس بطلا لدرع المجتمع بركلات الترجيح أمام ليفربول

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 19:30

كتب : عمرو عبد المنعم

كريستال بالاس ضد ليفربول

توج فريق كريستال بالاس بلقب كأس درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "درع المجتمع" وذلك بالفوز على ليفربول في النهائي بركلات الترجيح.

وتفوق كريستال بالاس على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

ليجمع بذلك كريستال بالاس بين بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس درع المجتمع.

وكان كريستال توج في نهاية الموسم الماضي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي.

ويعد اللقب هو الأول لكريستال بالاس في بطولات درع الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح قائد منتخب مصر مع ليفربول، وأهدر ركلة الترجيح الأولى.

سجل أهداف ليفربول في المباراة هوجو إيكيتيكي وجيرمي فريمبونج، بينما سجل لكريستال بالاس كل من ماتيتا وإسماعيلا سار.

Image

وصف المباراة

لم ينتظر ليفربول كثيرا وسجل هدف التقدم في الدقيقة 4 عن طريق الوافد الجديد هوجو إيكيتيكي بتسديدة أرضية رائعة ذهبت على يسار الحارس.

لكن كريستال بالاس نجح في إحراز التعادل من ركلة جزاء حصل عليها إسماعيلا سار في الدقيقة 15.

وتقدم جان فيليب ماتيتا لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف كريستال بالاس.

وعاد ليفربول مرة أخرى ليتقدم في الدقيقة 23 عن طريق الوافد الجديد الآخر جيرمي فريمبونج.

ووضع فريمبونج الكرة بطريقة رائعة من أعلى الحارس دين هيندرسون الذي لم يستطع التصدي لها.

في الشوط الثاني ظهر كريستال بالاس بشكل أفضل وتألق أليسون حارس ليفربول أمام إيزي ومنعه من تسجيل التعادل.

وأجرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول تبديل مزدوج بنزول كل من واتارو إندو وأليكسيس ماك أليستر بدلا من هوجو إيكيتيكي وكورتس جونز.

وأسفرت محاولات كريستال بالاس عن هدف التعادل في الدقيقة 78 عن طريق إسماعيلا سار من هجمة مرتدة.

وسدد صلاح كرة مباشرة بعد عرضية أرضية من ناحية اليسار تصدى لها الحارس دين هيندرسون.

ودفع سلوت بالثنائي هارفي إليوت وروبيرتسون بدلا من فلوريان فيرتز وميلوس كيركيز.

واستمرت المحاولات من الفريقين حتى انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح مباشرة.

وفي ركلات الترجيح تفوق كريستال بالاس بنتيجة 3-2 بعدما سجل له كل من إسماعيلا سار وماتيتا وديفيني، بينما أهدر له سوزا وإيزي.

بينما سجل لليفربول كل من سوبوسلاي وجاكبو، وأهدر محمد صلاح وهارفي إليوت وماك أليستر.

محمد صلاح
