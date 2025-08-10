انتهت درع المجتمع - كريستال بالاس (2) 3-2 (2) ليفربول.. كريستال يجمع بين الكأس والدرع
الأحد، 10 أغسطس 2025 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كريستال بالاس ضد ليفربول في درع المجتمع الإنجليزي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديفيني يسجل الخامسة ويمنح كريستال بالاس اللقب
سوبوسلاي يسجل الخامسة لليفربول
سوزا يهدر الرابعة لكريستال بالاس
هارفي إليوت يهدر الرابعة
إٍسماعيلا سار يسجل الثالثة لكريستال بالاس
جاكبو يسجل الثالثة لليفربول
أليسون يتصدى أمام إيزي
ماك اليستر يهدر الثانية لليفربول
ماتيتا يسجل الأولى لكريستال بالاس
صلاح يهدر أول ركلة ترجيح
إلى ركلات الترجيح
ق 84: نزول هارفي إليوت بدلا من فيرتز
ق 82: تسديدة من صلاح والحارس يتألق
ق 79: مطالبات بركلة جزاء لكريستال بالاس
ق 78: جوووول إسماعيلا سار والتعادل
ق 67: نزول واتارو إندو وماك أليستر بدلا من إيكيتيكي وجونز
ق 62: أليسون يتصدى لفرصة خطيرة من إيزي
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1
ق 23: جوووووووول فريمبونج
ق 15: جوووووووول ماتيتا والتعادل من ركلة جزاء
ق 14: فرصة الثاني تضيع من جاكبو
ق 4: جووووووول إيكيتيكي والأول
بداية المباراة