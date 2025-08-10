انتهت درع المجتمع - كريستال بالاس (2) 3-2 (2) ليفربول.. كريستال يجمع بين الكأس والدرع

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كريستال بالاس ضد ليفربول في درع المجتمع الإنجليزي.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام كريستال بالاس في مباراة درع المجتمع مع اهتمام ليفربول ونيوكاسل.. مدرب كريستال بالاس يتحدث عن مستقبل جويهي النمر لونه أزرق.. الهلال يضم نونيز من ليفربول الكرة الذهبية - برشلونة ينافس ليفربول وسان جيرمان على جائزة أفضل فريق

ديفيني يسجل الخامسة ويمنح كريستال بالاس اللقب

سوبوسلاي يسجل الخامسة لليفربول

سوزا يهدر الرابعة لكريستال بالاس

هارفي إليوت يهدر الرابعة

إٍسماعيلا سار يسجل الثالثة لكريستال بالاس

جاكبو يسجل الثالثة لليفربول

أليسون يتصدى أمام إيزي

ماك اليستر يهدر الثانية لليفربول

ماتيتا يسجل الأولى لكريستال بالاس

صلاح يهدر أول ركلة ترجيح

إلى ركلات الترجيح

ق 84: نزول هارفي إليوت بدلا من فيرتز

ق 82: تسديدة من صلاح والحارس يتألق

ق 79: مطالبات بركلة جزاء لكريستال بالاس

ق 78: جوووول إسماعيلا سار والتعادل

ق 67: نزول واتارو إندو وماك أليستر بدلا من إيكيتيكي وجونز

ق 62: أليسون يتصدى لفرصة خطيرة من إيزي

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1

ق 23: جوووووووول فريمبونج

ق 15: جوووووووول ماتيتا والتعادل من ركلة جزاء

ق 14: فرصة الثاني تضيع من جاكبو

ق 4: جووووووول إيكيتيكي والأول

بداية المباراة

ليفربول كريستال بالاس
نرشح لكم
رومانو يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في ضم إنزو فيرنانديز في ظهور مودريتش الأول.. تشيلسي يتفوق على ميلان برباعية وديا الأيام الجميلة مستمرة.. كريستال بالاس بطلا لدرع المجتمع بركلات الترجيح أمام ليفربول سلوت يوضح سبب غياب جرافنبرخ عن مواجهة كريستال بالاس تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام كريستال بالاس في مباراة درع المجتمع شكوك حول مشاركة فودين في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي سكاي: نقطة خلاف بين ميلان ومانشستر يونايتد في صفقة هويلاند مع اهتمام ليفربول ونيوكاسل.. مدرب كريستال بالاس يتحدث عن مستقبل جويهي
أخر الأخبار
مدرب الجونة: الفوز في أول جولة مميز.. وحاولنا عدم التعثر مثل الكبار 2 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية – الزمالك يعلن ضم الكينية أمو أرينجو 11 دقيقة | الكرة المصرية
داروين يسجل في أول ظهور له مع الهلال.. وتواجد لاعب منتخب مصر 22 دقيقة | سعودي في الجول
رومانو يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في ضم إنزو فيرنانديز 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) غزل المحلة 42 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى شوبير: ليست البداية التي أردناها.. ونشعر بدعمكم في كل مباراة 42 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - فاركو (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة 51 دقيقة | الدوري المصري
في ظهور مودريتش الأول.. تشيلسي يتفوق على ميلان برباعية وديا 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510933/انتهت-درع-المجتمع-كريستال-بالاس-2-3-2-2-ليفربول-كريستال-يجمع-بين-الكأس-والدرع