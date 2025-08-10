ظهور نونيز الأول مع الهلال يتأجل

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال المهاجم الأوروجوياني داورين نونيز المنضم حديثًا للفريق، من القائمة الأساسية لمواجهة آراو السويسري الودية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويلعب الهلال مع آراو السويسري مساء الأحد، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن ضم نونيز من ليفربول.

وأوضح التقرير أن نونيز سينضم إلى القائمة في المباراة الودية أمام فالدهوف مانهايم الألماني، الخميس المقبل.

وكان المهاجم الأوروجوياني انتظم في معسكر فريقه الجديد السبت، بعد أن وقَّع رسميًّا مع الهلال في صفقة تمتد لـ3 مواسم.

من جانب آخر، يغيب عن مواجهة آراو التجريبية الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي ماركوس ليوناردو وعلي البليهي، لعدم اكتمال جاهزيتهم، بسبب الإصابات العضلية التي يعاني منها الثلاثي.

وأعلن نادي الهلال السعودي ضم الأوروجوياني داروين نونيز قادما من ليفربول الإنجليزي.

وذكرت التقارير أن نونيز سينضم إلى الهلال مقابل 53 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية لليفربول.

ويمتد تعاقد نونيز مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، بحسب التقارير.

وأوضح التقرير أن نونيز سيحصل على راتب سنوي صافي يبلغ حوالي 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وكشف النادي في فيديو تقديم المهاجم الأوروجوياني: "النمر لونه أزرق".

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.