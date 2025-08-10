ظهور نونيز الأول مع الهلال يتأجل

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 16:29

كتب : FilGoal

داروين نونيز - الهلال

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال المهاجم الأوروجوياني داورين نونيز المنضم حديثًا للفريق، من القائمة الأساسية لمواجهة آراو السويسري الودية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويلعب الهلال مع آراو السويسري مساء الأحد، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن ضم نونيز من ليفربول.

وأوضح التقرير أن نونيز سينضم إلى القائمة في المباراة الودية أمام فالدهوف مانهايم الألماني، الخميس المقبل.

أخبار متعلقة:
مدرب نيوكاسل: لسنا في وضع يسمح لنا بمنع إيزاك من الرحيل رقم قياسي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس في الدرع الخيرية تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام كريستال بالاس في مباراة درع المجتمع بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن

وكان المهاجم الأوروجوياني انتظم في معسكر فريقه الجديد السبت، بعد أن وقَّع رسميًّا مع الهلال في صفقة تمتد لـ3 مواسم.

من جانب آخر، يغيب عن مواجهة آراو التجريبية الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي ماركوس ليوناردو وعلي البليهي، لعدم اكتمال جاهزيتهم، بسبب الإصابات العضلية التي يعاني منها الثلاثي.

وأعلن نادي الهلال السعودي ضم الأوروجوياني داروين نونيز قادما من ليفربول الإنجليزي.

وذكرت التقارير أن نونيز سينضم إلى الهلال مقابل 53 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية لليفربول.

ويمتد تعاقد نونيز مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، بحسب التقارير.

وأوضح التقرير أن نونيز سيحصل على راتب سنوي صافي يبلغ حوالي 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وكشف النادي في فيديو تقديم المهاجم الأوروجوياني: "النمر لونه أزرق".

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

داروين نونيز ليفربول الهلال
نرشح لكم
مهاجم اتحاد جدة يفضل الانضمام لـ سلتا فيجو على البقاء بالدوري السعودي أهلي جدة يضم إنزو ميلو من شتوتجارت النمر لونه أزرق.. الهلال يضم نونيز من ليفربول الشرق الأوسط: مهاجم الهلال السعودي على أعتاب الدوري الفرنسي الرياضية: ماكسيمان يصل المكسيك لإتمام انتقاله لـ كلوب أمريكا اتحاد جدة ينافس مارسيليا على ضم بن ناصر بايرن ميونيخ يرفض عرض النصر لضم كومان.. واصرار سعودي تقرير سعودي: إينيجو مارتينيز يصل البرتغال للانضمام لـ النصر
أخر الأخبار
لم يحدث من قبل.. الجونة يفوز في افتتاح مشواره بالدوري على كهرباء الإسماعيلية دقيقة | الدوري المصري
الأيام الجميلة مستمرة.. كريستال بالاس بطلا لدرع المجتمع بركلات الترجيح أمام ليفربول 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ميلان يقدم عرضا لضم دي وينتر.. وطلبات جنوى المالية ساعة | ميركاتو
ياسين مرعي ضد مودرن.. تمريرات مفتاحية ومساندة في الجهة اليسرى انتهت بهدف ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري المصري - ك. الإسماعيلية (0)-(1) الجونة.. فوز الضيوف 2 ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة 2 ساعة | الدوري المصري
34 صفقة.. تعرف على جميع انتقالات لاعبي دوري المحترفين إلى الممتاز 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510930/ظهور-نونيز-الأول-مع-الهلال-يتأجل