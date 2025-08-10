تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام كريستال بالاس في مباراة درع المجتمع

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل الفريق في المباراة الرسمية الأولى بالموسم الجديد.

ويخوض ليفربول مباراته الأولى هذا الموسم ضد كريستال بالاس على درع المجتمع في الخامسة من مساء الأحد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيريمي فريمبونج - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز

الوسط: كورتس جونز - فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: كودي جاكبو - محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي

ويغيب ريان جرافنبرج عن اللقاء بسبب قرب ولادة طفله، وكوستاس تسميكاس بسبب قرب رحيله عن ليفربول.