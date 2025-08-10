سندرلاند يضم مدافع الكونغو الديمقراطية

أعلن نادي سندرلاند يوم الأحد ضم المدافع الكونغولي أرثر ماسواكو في صفقة انتقال حر.

قبل أسابيع، رحل ماسواكو عن بشكتاش مع نهاية عقده مع النادي التركي.

ووقع ماسواكو على عقد يربطه بسندرلاند لمدة موسمين.

ولعب البالغ من العمر 31 عاما في الدوري الإنجليزي من قبل حين ارتدى قميص وست هام يونايتد.

فقد لعب 128 مباراة مع وست هام وسجل هدفين.

بعد رحيله من وست هام في صيف 2022 إلى بشكتاش، لعب 108 مباريات مع الفريق التركي وسجل 3 أهداف.

بشكل عام، ظهر ماسواكو في 339 مباراة بقمصان فالنسيان وأولمبياكوس ووست هام وبشكتاش.

ولعب الظهير الأيسر 36 مباراة دولية بقميص الكونغو الديمقراطية.