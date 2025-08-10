شكوك حول مشاركة فودين في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

هالاند - فودين - مانشستر سيتي

تحوم الشكوك حول قدرة فيل فودين جناح مانشستر سيتي على المشاركة في مباراة ولفرهامبتون الأسبوع المقبل.

ويستعد سيتي لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وذكرت جريدة مانشستر إيفننج نيوز أن الجهاز الفني لمانشستر سيتي عليه الانتظار لمعرفة ما إذا كان فيل فودين سيشارك في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي أما لا.

فقد غاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن مباراة باليرمو الودية يوم السبت بسبب إصابة في الكاحل.

ورغم أنها لا تُعتبر إصابة خطيرة، إلا أنها قد تُبعده عن الملاعب لأسبوع آخر، وفقا للتقرير.

لم يبدُ بيب جوارديولا مدرب سيتي قلقه بشأن هذه الإصابة، رغم اعترافه بأن قرار استبعاده من مباراة باليرمو كان لعدم المخاطرة بتفاقم الإصابة.

ويسعى مانشستر سيتي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الذي حصده ليفربول في الموسم الماضي، بعد تتويج السماوي به في 4 مواسم متتالية.

