مع اهتمام ليفربول ونيوكاسل.. مدرب كريستال بالاس يتحدث عن مستقبل جويهي

تحدث أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس عن مستقبل مدافعه مارك جويهي في ظل اهتمام أكثر من فريق بضمه هذا الصيف.

وقال جلاسنر في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "عليك أن تسأل مارك عن مستقبله. في النهاية، القرار دائمًا للاعب".

وأضاف "مارك هو من سيقرر مستقبله، وبالطبع نريد أن يمدد جويهي عقده معنا، لكن القرار يعود له".

قبل أيام، ذكرت جريدة ذا تايمز أن ليفربول ونيوكاسل يونايتد يدرسان ضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن نيوكاسل يحاول ضم جويهي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يرغب نيوكاسل في دفع مبلغ يتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني، وفقا للتقرير.

في المقابل يرغب كريستال بالاس في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع جويهي هذا الصيف رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ولا يزال ليفربول مهتمًا بضم اللاعب، لكنه لا يرغب في دفع هذا المبلغ للاعب يتبقى أمامه 12 شهرا في عقده.

وذكرت تقارير أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

وأضافت التقارير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

وأفاد التقرير أن الاحتمالات الضئيلة لتمديد عقده مع بالاس، ستترك النادي أمام خيارين، إما بيعه الآن بسعر أقل، أو خسارته مجانًا في عام 2026.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.