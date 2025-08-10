مع اهتمام ليفربول ونيوكاسل.. مدرب كريستال بالاس يتحدث عن مستقبل جويهي

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

كاي هافرتز مع مارك جويهي - تشيلسي أمام كريستال بالاس

تحدث أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس عن مستقبل مدافعه مارك جويهي في ظل اهتمام أكثر من فريق بضمه هذا الصيف.

وقال جلاسنر في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "عليك أن تسأل مارك عن مستقبله. في النهاية، القرار دائمًا للاعب".

وأضاف "مارك هو من سيقرر مستقبله، وبالطبع نريد أن يمدد جويهي عقده معنا، لكن القرار يعود له".

أخبار متعلقة:
رقم قياسي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس في الدرع الخيرية أرتيتا: جيوكيريس سيدمرك إذا حصل على مساحة حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا النصر يضم إينيجو مارتينيز لمدة موسم

قبل أيام، ذكرت جريدة ذا تايمز أن ليفربول ونيوكاسل يونايتد يدرسان ضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن نيوكاسل يحاول ضم جويهي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يرغب نيوكاسل في دفع مبلغ يتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني، وفقا للتقرير.

في المقابل يرغب كريستال بالاس في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني لبيع جويهي هذا الصيف رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ولا يزال ليفربول مهتمًا بضم اللاعب، لكنه لا يرغب في دفع هذا المبلغ للاعب يتبقى أمامه 12 شهرا في عقده.

وذكرت تقارير أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

وأضافت التقارير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

وأفاد التقرير أن الاحتمالات الضئيلة لتمديد عقده مع بالاس، ستترك النادي أمام خيارين، إما بيعه الآن بسعر أقل، أو خسارته مجانًا في عام 2026.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

مارك جويهي أوليفر جلاسنر كريستال بالاس ليفربول نيوكاسل يونايتد
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة فودين في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي سكاي: نقطة خلاف بين ميلان ومانشستر يونايتد في صفقة هويلاند رقم قياسي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس في الدرع الخيرية مواعيد مباريات الأحد 10 أغسطس 2025.. ثلاث مواجهات في الدوري والسوبر الإنجليزي النمر لونه أزرق.. الهلال يضم نونيز من ليفربول جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد صلاح: تمنيت فوز أرسنال لهذا السبب.. وهذه أزمة اللاعبين الشباب محمد صلاح عن استشهاد لاعب منتخب فلسطين.. هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟
أخر الأخبار
4 سنوات = 5 أندية.. فالنسيا يتعاقد مع دانجوما 6 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - جهاز منتخب مصر يراقب حالة عاشور ومروان.. والثنائي يقترب من معسكر سبتمبر 17 دقيقة | منتخب مصر
بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن 31 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الشناوي لم يطلب الرحيل في يناير.. وتم التنسيق بشأن غيابه ساعة | الدوري المصري
سندرلاند يضم مدافع الكونغو الديمقراطية ساعة | ميركاتو
بيتيس يعلن إصابة إيسكو بكسر في الكاحل ساعة | الدوري الإسباني
مصدرب مقرب من الشحات لـ في الجول: غير صحيح طلب اللاعب الرحيل عن الأهلي ساعة | الدوري المصري
بداية من الجولة الثانية في الدوري.. شرط من اتحاد الكرة لتواجد الأجهزة الفنية للفرق بأرض الملعب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510912/مع-اهتمام-ليفربول-ونيوكاسل-مدرب-كريستال-بالاس-يتحدث-عن-مستقبل-جويهي