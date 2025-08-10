رقم قياسي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس في الدرع الخيرية

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه كريستال بالاس يوم الأحد.

ويصطدم ليفربول بكريستال بالاس في مباراة كأس الدرع الخيرية.

في حالة تحقيق اللقب سيصل محمد صلاح للقب العاشر في مسيرته مع ليفربول.

وذلك بعدما حقق 9 ألقاب مع الريدز من قبل.

لو توج الدولي المصري باللقب سيعادل رقم مواطنه محمد النني لاعب وسط أرسنال السابق الذي حقق البطولة مرتين.

فقد توج صلاح باللقب في 2023 على حساب مانشستر سيتي، بينما حصد النني اللقب في 2017 و2020.

يذكر أن محمد صلاح سجل 9 أهداف في 14 مباراة ضد كريستال بالاس من قبل.

ويبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 401 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 245 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.