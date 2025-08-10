النصر يضم إينيجو مارتينيز لمدة موسم

الأحد، 10 أغسطس 2025 - 10:18

كتب : FilGoal

إينيجو مارتينيز - النصر

أعلن نادي النصر السعودي ضم إينيجو مارتينيز لاعب برشلونة في صفقة انتقال حر.

إذاعة كادينا سير، كانت قد ذكرت أن الصفقة ستتم بفضل شرط في عقده مع النادي يسمح له بالرحيل إن أتاه عرض كبير.

وكشف نادي النصر عن ضم اللاعب لمدة موسم حتى صيف 2026.

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي: إينيجو مارتينيز يصل البرتغال للانضمام لـ النصر بايرن ميونيخ يرفض عرض النصر لضم كومان.. واصرار سعودي تقرير سعودي يكشف تفاصيل اتفاق النصر مع إينيجو مارتينيز رومانو: النصر بدأت مفاوضات ضم كينجسلي كومان

وينضم مارتينيز إلى معسكر النصر سريعا استعدادا لخوض منافسات السوبر السعودي المقرر لها الأسبوع المقبل.

من جانبه برشلونة لن يتقاضى مقابلا ماديا للصفقة، ولكنه سيوفر راتبه المقدر بـ 14 مليون يورو ويستغله في تسجيل الصفقات.

وانضم اللاعب الباسكي إلى الفريق الكتالوني في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بلباو بنهاية الموسم الماضي.

وقتها وقع برشلونة مع اللاعب الإسباني على عقد يستمر حتى صيف عام 2025، ثم مدده لعام آخر في مارس الماضي، قبل الرحيل المفاجئ.

وشارك مارتينيز مع برشلونة في 58 مباراة بمختلف المسابقات على مدار الموسمين الأخيرين، وسجل 3 أهداف.

وتوج مع البلوجرانا بكأس السوبر الإسباني 2025.

اللاعب صاحب الـ33 عاما من ناشئي ريال سوسيداد وانضم إلى بلباو في صيف عام 2018.

وخاض مارتينيز مع سوسيداد 239 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومع بلباو خاض 177 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 7 آخرين.

وفي مسيرته توج بكأس الملك مع بلباو في 2021 ومع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة بلقب يورو في 2013.

إينيجو مارتينيز النصر برشلونة
نرشح لكم
ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا موندو ديبورتيفو: مباراة فياريال ضد برشلونة في الدوري قد تقام خارج إسبانيا 4 سنوات = 5 أندية.. فالنسيا يتعاقد مع دانجوما بيتيس يعلن إصابة إيسكو بكسر في الكاحل سبورت: فيرمين لوبيز قرر عدم الرحيل عن برشلونة جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد الرسالة الأخيرة.. برشلونة يعلن رحيل إنييجو مارتينيز موندو ديبورتيفو: كومو مهتم بضم بينيا
أخر الأخبار
ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - ك. الإسماعيلية (0)-(0) الجونة.. بداية اللقاء 26 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة 47 دقيقة | الدوري المصري
34 صفقة.. تعرف على جميع انتقالات لاعبي دوري المحترفين إلى الممتاز 48 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب الهتافات المسيئة 56 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - بعد تعافيه من الوعكة الصحية.. طارق محروس يزور منتخب الناشئين ساعة | كرة يد
مباشر درع المجتمع - كريستال بالاس (1)-(2) ليفربول.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: مباراة فياريال ضد برشلونة في الدوري قد تقام خارج إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 3 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 4 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج
/articles/510906/النصر-يضم-إينيجو-مارتينيز-لمدة-موسم