نقرير يكشف طلبات باريس سان جيرمان المالية لمغادرة كولو مواني إلى يوفنتوس

كشف تقرير عن طلبات باريس سان جيرمان المالية لرحيل راندال كولو مواني إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى كولو مواني النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى يوفنتوس.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن نادي العاصمة الفرنسية منفتح على إعارة اللاعب الفرنسي إلى يوفنتوس لكن بإدراج بند إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن يوفنتوس يرغب أولا في بيع دوشان فلاهوفيتش ليرفع عن عاتقه راتبه البالغ 12 مليون يورو.

وخاض الدولي الفرنسي بقميص يوفنتوس 22 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي معارا وسجل 10 أهداف وصنع 3.

صاحب الـ 26 عاما انضم لباريس سان جيرمان من فرانكفورت في 2023 بمقابل 95 مليون يورو.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.

معضلة فلاهوفيتش

يرفض فلاهوفيتش تجديد عقده مع يوفنتوس الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق إلى أن فلاهوفيتش مستعد للمخاطرة بالجلوس على مقاعد البدلاء، من أجل أن يتقاضى الراتب السنوي ومن ثم الرحيل بعد ذلك عن يوفنتوس من دون مقابل بعد انتهاء عقده.

فلاهوفيتش يلعب في صفوف يوفنتوس منذ صيف 2022 قادما من فيورنتينا مقابل 80 مليون يورو.

ولعب المهاجم الصربي 145 مباراة مع يوفنتوس وسجل 58 هدفا.